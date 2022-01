Tri osobe s područja Osječko-baranjske županije umrle su u posljednja 24 sata od posljedica covida-19, a pozitivan nalaz na koronavirus potvrđen je kod 349 novih osoba, objavio je utorak županijski Stožer Civilne zaštite.

Umrle su osobe s područja grada Našica te općina Bilje i Vladislavci, a u dobi su od 19, 73 i 87 godina. Od 695 uzoraka, testiranih u posljednja 24 sata, 349 je bilo pozitivno na koronavirus. Najviše novozaraženih, njih 190 , je s osječkog područja, 66 s područja Đakova te po 14 s područja Našica i Čepina.

Na liječenju u osječkom Kliničkom bolničkom centru i našičkoj Općoj županijskoj bolnici zbrinuto je 77 osoba oboljelih od covid-19, od kojih je 14 na respiratoru. U samoizolaciji se trenutno nalazi 1.041 osoba. U Županiji je do sada cijepljeno ukupno 65,4 posto odraslog stanovništva. Samo prošlog tjedna cijepljena je ukupno 7.631 osoba, s tim da je najviše interesa bilo za booster dozu cjepiva, kojom je cijepljeno 6.186 osoba, dok je 660 osoba cijepljeno prvom dozom, a 785 drugom dozom, navode u osječko-baranjskom Stožeru.

Po "C" modelu viši razredi osnovnih i srednje škole

Nakon razmatranja aktualne epidemiološke situacije županijski Stožer je u utorak donio preporuku da se od sutra, 19. siječnja, pa do 28. siječnja 2022. godine nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola te nastava u srednjim školama održava "C" modelu, na daljinu.

Povod za takvu preporuku je drastično povećanje broja zaraženih koronavirusom od početka siječnja na području cijele Županije, što se između ostalog pokazuje i rekordnim brojem novozaraženih osoba od 14. siječnja, kada je bilo 510 pozitivnih nalaza, ša to je najviše u jednom danu od pojave virusa.

Osobit porast broja pozitivnih, a posredno i odlazaka u samoizolaciju prisutan je u školama, a prema jučerašnjim podacima na području Osječko-baranjske županije, na koronavirus pozitivno je 734 učenika, a u samoizolaciji je njih 2.527.

Promatrano po razrednim odjelima ukupno je 97 razrednih odjela već na online nastavi, a pozitivno je 186 nastavnika i 54 djelatnika nenastavnog osoblja, ističu u osječko-baranjskom Stožeru.