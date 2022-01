Dvije su osobe umrle, a 302 su novozaražene u posljednja 24 sata u Zadarskoj županiji, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite.

U Općoj bolnici Zadar od posljedica covida-19 umrli su žena u dobi od 74 godine i 83-godišnji muškarac.

Testirano je 1133 uzoraka, od bolesti se oporavilo 699 osoba, a pod aktivnim je nadzorom 1796 stanovnika. Ukupno je aktivno 1396 slučajeva zaraze koronavirusom.

Na covid odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirano je 53 oboljelih, od kojih je 12 na respiratorima, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Miru na liječenju je 14 pacijenata.

Među novooboljelima 181 osoba je u Zadru, 14 u Ražancu, 12 u Biogradu, 11 u Benkovcu, 10 u Sukošanu, osmero ljudi zaraženo je koronavirusom u Sv. Filipu i Jakovu, sedmero u Privlaci, po šestero u Pakoštanima, Poličniku, Preku i Vrsima.

Po četiri osobe evidentirane su u Jasenicama i Posedarju, po tri u Bibinjama, Starigradu i Zemuniku Donjem, po dvije u Obrovcu, Stankovcima i Viru te po jedna u Gračacu, Kalima, Novigradu, Pašmanu, Polači i Tkonu.

Policija nije prijavila nijedno kršenje mjere samoizolacije.

Županijski stožer Civilne zaštite priopćio je da je u Zadarskoj županiji cijepljenje završilo za 55,5 posto stanovnika.

Punkt za cijepljenje u Športskom centru Višnjik otvoren je ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 8 do 13 sati, četvrtkom i petkom od 15 do 21 sat te subotom i nedjeljom od 8 do 12 sati.

U dogovoru s obiteljskim liječnicima i lokalnim stožerima Civilne zaštite jednom tjedno nastavlja se cijepljenje i na izdvojenim punktovima u Pagu, Benkovcu, Gračacu, Obrovcu i Kalima.