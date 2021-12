Stagnacija brojki novozaraženih traje drugi tjedan zaredom pa se čini da smo prošli vrhunac četvrtog vala.

Pogledajte video: Na Zaraznoj i četiri bebe

Prema jučerašnjim podacima u osječkom Kliničkom bolničkom centru i našičkoj Općoj županijskoj bolnici liječi se 139 covid pozitivnih osoba, od kojih je 26 na respiratoru. Popušta li ipak pritisak na bolnički sustav u Osijeku za HRT je otkrio prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević sa Zavoda za mikrobiologiju i bolničke infekcije KBC Osijek.

- Stanje u KBC Osijek je u jednoj stagnaciji. Još uvijek je teško stanje, veliki broj bolesnika dolazi u bolnicu, potrebne su hospitalizacije. Broj se ne povećava unazad nekoliko tjedana i to jeste jedan oblik stagnacije, obećavajući, malo optimističnije možemo gledati na ove brojke. No, nažalost, s druge strane broj umrlih nas rastužuje, po zadnjim podacima - u posljednja 24 sata je 11 osoba preminulo u našoj ustanovi. Naravno da je to ne zvuči dobro - rekao je prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević dodavši da je od 11 preminulih njih 9 nije bilo cijepljeno.

- To ukazuje na to da je imunost nešto nužno da bismo savladali ovu pandemiju i zaštiti svoje i zdravlje svojih bližnjih, a to možemo postići cijepljenjem - poručio je.