U osnovnim školama će se prvo štrajkati 2 sata, na fakultetima i u srednjim školama jedan dan?

Tri sindikata u prosvjeti i znanosti započeli su pripreme za štrajk nakon što je u srijedu propao pokušaj mirenja s Vladom. Idući tjedan će se znati kad štrajk počinje, te kako će se štrajkati. Neslužbeno doznajemo da bi zaposleni članovi sindikata Preporod prvo trebali štrajkati dva sata, a Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata znanosti i visokog obrazovanja trebali bi štrajkati jedan dan. Potom, ako ne dođe do novih pregovora s Vladom, štrajk će se "pojačavati".

Podsjetimo, u ovim pregovorima o više zahtjeva, među kojima je glavni zahtjev povećenje osnovice za plaću u 2024. za osnovne i srednje škole, ne sudjeluje najveći prosvjetni sindikat - Sindikat hrvatskih učitelja. Njihovih je članova 23.500, dok je članova sindikata koji će sudjelovati u štrajku oko 30.000.

Štrajk se najavljuje u vrijeme provođenja nacionalnih ispita, kao i sve ozbiljnijih priprema za državne mature. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u petak je poručio kako nema osnove za štrajk, te kako će se eventualno izgubljena nastava nadoknađivati subotama ili produljenjem nastave u lipnju.

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, ističe kako su sindikati ispunili baš sve zakonske osnove za štrajk.

- Imamo potpisane zapisnike o propalom pokušaju mirenja i stvoreni su svi uvjeti za zakonit štrajk. Oni (Vlada, op. a.) previše traže, a premalo nude. Složili su se oko našeg prijedloga da se uvođenje modularne nastave u strukovnim srednjim školama odgodi za godinu, čak i dvije, odnosno da se uvodi postupno kao eksperiment. Nije im sporno ni da se pokrene postupak izmjene Zakona o znanosti. No dva su nepremostiva problema. Vlada želi da potpišemo Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za koji su naši zaposlenici izričito rekli kako oni to ne žele potpisati. Tim potpisom bi nestao i zakonit razlog za štrajk. Drugi razlog je taj što Vijeće za koeficijente, od kojeg tražimo da riješi pitanje povećanja naših koeficijenata, ne želi preuzeti odgovornost za to - kazao nam je Stipić.

Nema suglasja oko štrajka

Dodatak I. TKU nije potpisao niti jedan sindikat, te se odlukom Vlade primjenjuje rast osnovice u javnim službama za 3+3 posto. Stipić i njegov sindikat i dalje traže 10-postotno povećanje osnovice, iako je svih 11 sindikata javnih službi odustalo od tog početnog zahtjeva. Umjesto toga, Preporod predlaže vraćanje tzv. prosvjetnog dodatka na plaće.

No među nastavnicima i članovima sindikata nema suglasja oko štrajka. Većina naših sugovornika ovih dana ističe da im nije jasno zašto se uopće štrajka jer plaće su povećane, te da naprasno štrajkanje nanosi štetu svima i navlači bijest javnosti, ponajviše roditelja, na prosvjetare.

SHU: Previše je različitih zahtjeva

U Sindikatu hrvatskih učitelja pojašnjavaju nam kako je upitna zakonitost takve "lepeze zahtjeva", a u slučaju nezakonitog štrajka poslodavac ima temelj za davanje otkaza. S dva zahtjeva se došlo na pet, a znanstveni sindikat ima i svoja tri zahtjeva. Stoga mnogima nije ni jasno zašto se štrajka. Odnosno, ispada da "svi štrajkaju za sve", što je loše.

Šibenik: Učionice ponovno bez učenika - štrajk nastavljen u cijeloj Hrvatskoj | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za početak, sporazum o osnovici plaće sklapaju reprezentativni sindikati svih javnih službi i ne postoji zakonska mogućnost različite osnovice, primjerice, samo za obrazovanje. Kroz dva-tri mjeseca već počinju pregovori i za osnovicu u 2026., pa je nejasan zahtjev ova tri sindikata, ističu. Činjenica je da je u tim pregovorima zahtjev svih 11 sindikata na kraju bio 4+4 posto, što su oni sami korigirali. Dobili su 3+3 posto.

'Ne želimo ići niz dlaku Vladi'

Nerazumljiv je i zahtjev za prosvjetnim dodatkom, kažu nam, jer je taj dodatak uključen u koeficijent za prosvjetare tijekom izrade Uredbe za koefecijente 2024., te se ne može tražiti dvostruka primjena istog dodatka. Prosvjetarima su, osim toga, ostali i svi dodaci po granskom kolektivnom ugovoru, a drugima u javnim službama nisu.

Ovaj štrajk, kaže nam, donosi štetu baš svima, i čini se kako sindikati koji ga pokreću ne razmišljaju o onima zbog kojih su primarno u sustavu - učenika, ali i njihovih roditelja.

Stipić zadržava poziciju da ova tri sindikata ne žele ići "niz dlaku" Vladi, te kako su prošli najlošije u odluci o koeficijentima. Stoga neće odustati od daljnjih akcija.