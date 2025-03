Fuchs: Nije bilo nikakve ucjene. Koliko god štrajk trajao, bit će nadoknađena nastava

Po onome što je rečeno, nakon što smo završili drugi krug procesa mirenja, sindikati će u štrajk, započeo je nakon sjednice Vlade ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Na pitanje u čemu je problem, kaže da nisu potpisali dodatak za povećanje osnovice od 3 plus 3 posto.

- Iako je njihov inicijalni zahtjev bio 4+4, kompromis je bio 3+3, oni ga nisu potpisali. Nakon što su pitali članstvo, rekli su nam da neće i ne mogu potpisati. Sad je prijedlog povećanja od 10 posto i tu su krenuli razgovori. Da bi organizirali štrajk, morali su završiti tako da nema dogovora, to se i dogodilo. Tijekom razgovora otvorila su se i druga pitanja, jedno od njih je linearno dizanje u cijelom sustavu. Tu je i zahtjev da se u principu sustav ocjenjivanja ne primjenjuje na sustav odgoja, obrazovanja i znanosti. On se treba početi primjenjivati kad ministar potpiše Pravilnik o ocjenjivanju. Drugo je bilo, u sustavu smo reforme strukovnog obrazovanja, to je 3 i pol tisuće stranica materijala. Modularni tip omogućuje različiti pristup obrazovanju, to je dogovarano s EU komisijom i OECD-om. Tu se tražila odgoda od godinu dana. Uglavnom se tu pojavljuju iste priče kao kad smo išli s pilotiranjem cjelodnevne škole, s kojom danas više nemamo problema. Neke strukture misle da će ostati bez radnih mjesta, a mi kažemo da je to upravo obrnuto. Ostane li sustav ovakav kakav jest, može se pojavljivati višak, a u modularnoj nastavi neće biti višak. Obrazovnu politiku vodi Vlada, ministarstvo, i ne može se stopirati na temelju tako nečega. Bilo smo otvoreni za razgovor, pojavio se zahtjev na stolu da se jasno kaže kad će se donijeti odluka o koeficijentima, što je nama bilo nemoguće, to ne može reći ni ministar Habijan. Vijeće radi, prima sve prijedloge, niti jedn ministarstvo ne može reći da ili ne, samostalno. Sve koeficijente treba izravnati s drugim službama. Alternativni zahtjev je bio da se uvede prosvjetni dodatak koji se primjenjuje do odluke Vijeća. To je opet materijalni dodatak koji nije opravdan, međutim referiraju se na jedan članak u Zakonu o radu. Taj dodatak se daje u izvanrednom stanju, a odvijanje nastave u ovim okolnostima nije izvanredno stanje. Od tih pet zahtjeva koji u načelu nemaju veze s razlogom mirenja, mi smo mogli prihvatiti dva i pol. Plaće za vrijeme ove Vlade su rasle oko 60 posto. Sustav odgoja i obrazovanja je jedini u kojem su ostali pojedini dodaci na plaće, sva ostala radna mjesta u javnim službama su ostali bez dodataka, osim evo ronioca u arheološkim istraživanjima. U ovom sustavu ima puno dodataka, svi ti dodaci su još uvijek u kolektivnom ugovoru o kojem se i sad pregovara. I tu imamo jedan segment koji povećava primanja. Mislim da nije dovoljno dobar razlog da se ide u štrajk. Nije bilo nikakve ucjene nego je bilo rečeno ako se dogovorimo u drugim segmentima, onda očekujemo da će potpisati dodatak kolektivnom ugovoru jer će se za dva mjeseca opet otvoriti pregovori o kolektivnom ugovoru. Odluka sindikata je takva kakva je, mi tu ne možemo ništa. Jedino što ja mogu reći je da će svaki dan i svaki sat štrajka biti nadoknađen što se tiče izvođenja nastave - rekao je Fuchs.

Dodao je da je u njegovoj ingerenciji i produljenje školske godine.

- Nadoknađivat će se subotom, ako ne subotom, onda je u mojoj ingerenciji odluka o produljenju školske godine - rekao je.

Komentirao je i usporedbu plaća nastavnika s drugim radnim službenicima.

- Oni imaju najveću mogućnost napredovanja. Neki od njih mogu mati i preko 2 tisuće eura. Tajnik ministarstva primjerice, nije osoba koja sjedi i diže slušalicu nego vodi operativno ministarstvo. Ako ovako budemo čupali uplest ćemo se u rad Vijeća za koeficijente koji su godinama valorizirali rad. Po mom mišljenju nema potrebe da se te dvije kategorije usklade - zaključio je.

Ministar Habijan komentirao je Vijeće.

- Sjednica Vijeća, prva radna, bit će iduću srijedu, zasjedat će toliko dugo koliko bude zahtjeva, do sad ih je pristiglo 42 za povećanje plaća. Onako kako smo i obećali - rekao je Habijan.