'U ovoj Vladi toliko slučajnosti da je to za Guinnessovu knjigu'

Šef SDP-a Davor Bernardić u srijedu je za saborskom govornicom govoreći o aferi Hotmail pozvao "vladajuće zastupnike i iz redova manjina, koji su danas svjesni da su pogriješili kad su glasali za ostanak Dalić, da glasaju za raspuštanje Sabora i nove izbore i time dokažu da nisu umočeni u ovu aferu tešku 500 milijuna kuna".

Upitao je izvanrednog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruškog zašto nije Trgovačkom sudu dostavio dokumente iz kojih je vidljivo koliku proviziju će dobiti grupa Borg za roll- up kredit te zašto nije dostavio vjerovničke skupine koje su temelj za formiranje stalnog Vjerovničkog vijeća i uvjet za postizanje nagodbe.

- Povjerenik si dopušta grubo kršiti zakone kojeg je ova skupina pisala za vlastite potrebe. To je dokaz koliko je ova bahata vlast spremna daleko ići kako bi prikrili svoj nerad - poručio je Bernardić.

Pita se i zašto DORH ne postupa.

- Da li se čeka da se prikriju dokazi ili zato što su pod direktnim pritiskom? Plenković je pozivanjem da se vrati novac javno priznao da postoji osnovana sumnja da postoji kazneno djelo - istaknuo je.

Dotaknuo se i snimanja HDZ-ovog predizbornog spota u uredu odvjetnika Borisa Šavorića istaknuvši kako se u ovoj Vladi događa previše slučajnosti da je to za Guinnessovu knjigu rekorda.

- Podsjeća me to na film u kojem se kaže "svaka slučajnost sa stvarnim događanjima i osobama je slučajna". Iz novih izvora je očito da je grupa Borg pokušala ostvariti prihode kroz HEP i INA-u. A ova Vlada dopušta to. To mi liči na zločinačko udruživanje - poručio je Bernardić naglasivši kako Hrvatska ne smije biti talac jednog čovjeka.

- Nikad više nećemo dopustiti da se dogode Sanaderi, Ramljaci, Dalićke, Fimi medije, obećavam. Treba se početi kažnjavati kriminal, pljačka i korupcija - istaknuo je.