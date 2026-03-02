U ovom ratu nema pozitivaca. Rušenje režima u Iranu spašava režime Trumpa i Netanyahua

Kad su Sjedinjene Države zadnji puta krenule u promjenu režima u Iranu, rušenjem popularnog premijera Muhameda Mosadeka 1953. godine i instaliranjem desničarskog autokrata Reze Pahlavija, otvorile su put Islamskoj revoluciji i uspostavi teokratskog, represivnog režima kojeg sada nastoje srušiti.

A čemu se svijet može nadati kad danas u promjenu režima u Teheranu idu Izrael pod vodstvom premijera Netanyahua koji ratovima izbjegava zatvor i s radikalima u vladi provodi genocid u Gazi, kao i pod vodstvom Donalda Trumpa koji ratom skreće pozornost sa činjenice da je milijun puta spomenut u zloglasnim i šokantnim Epsteinovim dokumentima.

Trump i Netanyahu ruše režim u Iranu kako bi sačuvali vlastite režime u Americi i Izraelu.

U ovom ratu nema dobrih momaka. Radikali udaraju na radikale. Ekstremisti na ekstremiste. Diktatori na diktatore.

Dolazi demokracija?

Promjenom režima u Iranu 1953. godine Amerika je pomogla Velikoj Britaniji da sačuva nalazišta nafte od nacionalizacije i potencijalnog sovjetskog utjecaja u Iranu, a sada Amerika pomaže Izraelu, ali i Saudijskoj Arabiji i drugim bliskoistočnim autokracijama koje su proteklih godina obilato ulagale u Trumpa, da uspostavi prevlast na Bliskom istoku.

Ubijen je ajatolah, ubijeni su visoki časnici iranske Revolucionarne garde, nastavit će se s obezglavljivanjem iranskog režima, a sve to događa se uslijed žestokih antirežimskih i demokratskih prosvjeda u Teheranu. "Pomoć stiže", poručio je Trump demokratskim prosvjednicima u Iranu.

Ali kakva točno pomoć stiže?

George W. Bush pokušavao je svoju intervenciju u Iraku, pored lažnih tvrdnji o postojanju oružja za masovno uništenje, opravdati uvođenjem demokracije u tu zemlju i rušenjem diktatora Saddama Husseina.

"Najgora osoba na svijetu"

I koliko god demokratski svijet danas slavio ili makar šutke odobravao brutalnu eliminaciju vrhovnog vođe Alija Hameneija, lidera represivnog i zločinačkog režima kojeg je Trump nazvao "najgorom osobom na svijetu", taj demokratski svijet istodobno se suočava sa činjenicom da su ga ubili neki od najgorih političara, ako ne i osoba, na svijetu.

Netanyahu se nalazi na tjeralici Međunarodnog kaznenog suda zbog genocida u Gazi, Izrael je pod njegovim vodstvom utonuo u vjerski ekstremizam, izraelski premijer je ovladao institucijama, izbjegava suđenje za korupciju tijekom kojeg je misteriozno poginuo čak i sudac koji vodi proces, dok u isto vrijeme uspješno kontrolira Trumpovu Bijelu kuću, kao i dobar dio američke politike.

Donald Trump, pak, terorizira svijet i ubija vlastite građane, krši demokratske norme i procedure, zanemaruje Ustav i zaobilazi Kongres, prijeti diktaturom i oružanom intervencijom prema Kanadi, Grenlandu, Danskoj, ali i prema vlastitim građanima, uvodi represiju prema ženama, manjinama, migrantima, otvara konc-logore, zabranjuje knjige, znanost, obrazovanje, zdravstvo...

I zvuči poput iranskog režima kojeg sada želi svrgnuti.

Ruše Trumpa i Netanyahua

Demokratski prosvjednici u Iranu i iranski građani koji su već desetljećima nevine žrtve ovakve ili onakve diktature u svojoj zemlji, navodno bi trebali očekivati pomoć američkog i izraelskog režima kojeg demokratske snage žele svrgnuti u njihovim zemljama.

Trump i Netanyahu danas su svojim kršenjem međunarodnog prava prijetnja svijetu, baš kao što je to bio i ajatolahov Iran koji je pomagao Rusiji u agresiji na Ukrajinu, promovirao terorizam u svijetu i formirao "osovinu zla".

Ipak, Trump je u posljednje vrijeme srušio nekoliko ruskih saveznika: sirijskog predsjednika Bashara Al- Assada koji se sklonio u Moskvi, predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, a sada i vrhovnog vođu Irana.

Ne udara na Putina

Ali svejedno ne udara na samog Putina. Dapače, s njim njeguje bliske i partnerske odnose, nikad ga ne kritizira, fiktivno s njim pregovara, Rusija je jedna od rijetkih svjetskih država pošteđena Trumpovih carina, a Trump ukida vojnu i obavještajnu pomoć Ukrajini i uporno nagovara Volodimira Zelenskog na kapitulaciju. I ovakvim jednostranim vojnim intervencijama opravdava rusku agresiju na Ukrajinu.

Ovi sukobi zaokružuju geostratešku podjelu interesnih zona.

Trump će dobiti zapadnu hemisferu s obje Amerike, Putinu će se ostaviti Europa od koje je Amerika praktički digla ruke, Izrael i Saudijska Arabija ovladat će Bliskim istokom, a Kina će dobiti otvorene ruke u Aziji.

Ako ništa drugo, Trumpovim napadom na Iran skočila je cijena sankcionirane ruske nafte na burzama.

Možda Amerika eliminira Putinove saveznike, ali barem oživljava rusku ekonomiju.

Rušenje Trumpa

I ako se demokratski svijet može radovati rušenju represivnog, zločinačkog režima u Iranu, taj isti svijet nada se rušenju Trumpa nakon jesenskih izbora za Kongres i padu Netanyahua na suđenju za korupciju.

Međutim, upravo tome služe Trumpovi i Netanyahuovi ratovi, baš kao i oni Putinovi. Ne samo obračunu s protivničkim režimima, već i održavanju vlastitih.

Putin nikad neće odustati od svojih ratova i potpisati mir jer ga samo izvanredno stanje i usmjeravanje pažnje na ratne neprijatelje održava na vlasti, a možda i na životu.

Netanyahu svojim ratovima odgađa ishod suđenja i odlaska u zatvor, kao što se ratovima, genocidom i provokacijama bori protiv svojih političkih protivnika.

Prebacuje pažnju

A Trumpu rat daje mogućnost da prebaci pažnju domaće javnosti s Epsteinovih dokumenata, ali i sa svog lošeg rejtinga, ekonomskih problema, državne represije, javne kritike. Kako je 2013. godine optuživao predsjednika Baracka Obamu da planira napasti Iran kako bi se održao na vlasti, tako Trump danas koristi napade na Iran da bi osnažio vlastiti položaj u Bijeloj kući.

I kao što je optuživao Zelenskog da izbjegava održati izbore u jeku rata s Rusijom, tako bi mogao iskoristiti vlastiti rat da utječe na predstojeće izbore za Kongres.

Ovaj rat nije borba dobra i zla, već obračun dva politička zla. Nije borba za slobodu i demokraciju, već obračun autokratskih, radikalnih politika. Nije rušenje režima, već opstanak režima.

I ovo je, da ne zaboravimo, prvi rat kojeg je pokrenuo nedavno uspostavljeni Trumpov Odbor za mir. I osma vojna intervencije u proteklih godinu dana dobitnika FIFA nagrade za mir.

Kao da je George Orwell pisao scenarij 2026. godine: rat je mir, represija je sloboda, laž je istina.