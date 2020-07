'U par mjeseci ću smanjiti liste čekanja, Imunološki bi mogao oživjeti, financije nisu problem'

<p>Moramo primijetiti da je gospođa zastupnica nosila određeni šal, najveći dio preko lica, što je donekele zamjena, no mišljenja sam da je maska primjerenije rješenje i da bi ju trebala nositi, rekao je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> o zastupnici Domovinskog pokreta <strong>Karolini Vidović Krišto</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3856368/beros-porucio-za-rtl-direkt-za-par-mjeseci-smanjit-cu-liste-cekanja/" target="_blank">RTL Di</a>rekt.</p><p>Krišto odbija nositi masku, a Beroš je rekao zašto smatra da je to bitno:</p><p>- Nisam pričao s njom, no već sam danas izjavio da noseći masku štitimo druge pa tako i sebe. Ne noseći masku šaljemo poruku koju ja ne mogu razumjeti. Moramo primijetiti da je gospođa zastupnica nosila određeni šal, najveći dio preko lica, što je donekele zamjena, no mišljenja sam da je maska primjerenije rješenje i da bi ju trebala nositi.</p><p>Dotakao se i tanke većine Vlade, koja se sastoji od 76 ruku. Na pitanje što ako se netko razboli, Beroš je rekao kako vjeruje da će Vlada pronaći način kako provoditi svoju politiku.</p><p>Svjestan je teškog posla u zdravstvu:</p><p>- Zdravstvo je započelo tranziciju, no nije ju završilo. Ukratko što mogu reći je referirati se na izborni program. Naglasio bih prevenciju, ona spašava živote. Uz već postojeće, izrađivat ćemo nove preventivne programe. Radit ćemo i proizvodnju vlastitih cjepiva. Revitalizacija Imunološkog zavoda je moguća do kraja mandata. Dat ću sve od sebe, novca da se Imunološki pokrene ispočetka ima. Postoji više načina financiranja - zaključio je Beroš za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3856368/beros-porucio-za-rtl-direkt-za-par-mjeseci-smanjit-cu-liste-cekanja/" target="_blank">RTL</a> te otkrio kako vjeruje da će u roku par mjeseci smanjiti liste čekanja u bolnicama.</p>