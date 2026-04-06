U parku na istoku grada nožem je napao drugog maloljetnika

Uznemirujući prizori prošle srijede u parku na zagrebačkoj Trnovčici, i to usred bijela dana, piše Jutarnji list. Dvojica maloljetnika iza 16 sati verbalno su se sukobila, svađa je prerasla u naguravanje tijekom kojega je jedan od njih navodno izvukao nož. O novom slučaju vršnjačkog nasilja u Dubravi izvijestili su iz Udruge Roditelji za djecu.

Iz zagrebačke policije na naš su upit o događaju od 1. travnja odgovorili da su dovršili kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika. Nož ne spominju.

Nastavljaju da je oštećenom maloljetniku liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Osumnjičenom maloljetnika uhitili su i priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni maloljetnik u zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, nakon čega je maloljetniku određen istražni zatvor - kazali su iz zagrebačke policije.