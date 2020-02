U partiji se gađaju otrovnim strelicama, a rejting samo pada

Rat u HDZ-u ide dalje. Vodi se borba za svaki glas, za svakog čovjeka. Zato ne čudi što je glavna tema jučerašnjeg dana bio bijeg Petra Škorića iz Kovačeva tima u Plenkovićev, a potom i odustajanje od kandidature za potpredsjednika stranke.

- Odluku o povlačenju kandidature za potpredsjednika stranke donio sam želeći sve potaknuti na smirivanje tenzija i “fair play” kampanju. HDZ je iznad svih nas pojedinaca i iz ovih izbora moramo izići jači - napisao je Škorić na Facebooku.

Što se krije iza toliko različitih odluka? Više naših sugovornika iz HDZ-a tvrdi da su u HDZ-u iznenađeni potezom šefa splitskog ogranka jer je sve do jučer davao podršku Opciji za promjene.

Ravnatelj i zastupnik

- Cijelo vrijeme bio s Kovačem i ostalima. Prikupljao je potpise za njih, a oni za njega. Priča se i da je prije predaje kandidatura Kovača, Stiera i Penave u središnjici HDZ-a bio s njima. To je izdaja, ali očito je morao imati dobar razlog da ispadne Juda - rekao nam je sugovornik iz HDZ-a dodajući da shvaćaju kako Škoriću nije lako jer on i njegovi najbliži rade u državnim ili županijskim tvrtkama.

Deveta izborna jedinica, kažu u stranci, sad je kompletno u rukama Plenkovićevih ljudi. Opara, Boban i Sanader drmaju splitskom županijom, a Opcija za promjene našla se, kaže nam sugovornik, pred velikim problemima u toj izbornoj jedinici jer im ne daju na raspolaganje stranačke prostorije i smatraju da ih se opstruira.

Škorić se jučer nije javljao na naše pozive, a njegovo ime nestalo je s internetske stranice Kovačeve opcije pobjednički put.com nakon što je osvanuo njegov status na Facebooku u kojem podržava Plenkovića i njegov tim. No Miro Kovač bio je jučer pomirljivog tona. Nije napadao ni Škorića ni Plenkovića.

Tolušić podržao Kovača

- Škorić ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na svoj put, postoji sloboda mišljenja i savjesti u demokraciji i to treba poštovati. Nema klime neprijateljstva, nema klime protivništva u HDZ-u, nego klime natjecanja. Mi želimo da članstvo HDZ-a koje ima svoju savjest bez pritisaka svoje mišljenje iznese 15. ožujka - rekao je Kovač te dodao da će oni kao stranka pokazati ozbiljnost.

- Kad pobijedimo, mi ćemo HDZ preobraziti. Učinit ćemo ga prvom strankom jer HDZ uvijek mora biti najbolji - rekao je Kovač, kojem je jučer podršku dao i Tomislav Tolušić.

Foto: 24sata.hr Tolušić je i 2016. godine, isto kad i Kovač, odustao od borbe za prvog čovjeka stranke, sve u interesu toga da ne dođe do podjela i zle krvi kako bi HDZ mogao pobijediti na parlamentarnim izborima.

- Prije svega odlično je što u oba tima prevladava konzervativni dio HDZ-a, Medved, Bušić i Anušić, kao i Kovač, Stier, Penava, Brkić, pa i ja. Ja ću podržati gospodina Kovača, Stiera, Penavu, Brkića, Butkovića. Imam dobru suradnju s Plenkovićem, ali mislim da su ovo stavovi koji su bliže meni - rekao je Tolušić.

No čini se da je gorak okus nakon Škorićeva bijega više naljutio članove nego Kovačev tim. Naime, pojedini članovi su Plenkoviću slali snimke kidanja Škorićevih listića..

- Ovo će biti najkrvoločniji izbori do sada. Evo, od danas do dana odluke imamo točno mjesec dana. Članovi među sobom komentiraju kako je sve otišlo predaleko, da je pitanje kako će to sve završiti. Vjeruju da će se na kraju pobjednici obračunavati s gubitnicima, pa je moguće da dođe do i do izbacivanja pojedinaca iz stranke.



Također, što se mi više svađamo, pada nam rejting, a SDP-u raste - govori nam sugovornik iz HDZ-a koji je upućen u sve odnose unutar stranke i prošao je već puno izbora. Ističe kako bi bilo bolje za sve da se manje udaraju, a više budu konstruktivni. No istodobno shvaća da je to teško i predviđa u sljedećim danima još žešća šamaranja.

U Plenkovićevu timu, uvjereni su da će 15. ožujka pobijediti aktualni šef, ali i ostali kandidati koji su mu dali podršku..

Plenković gura generale

- Možda bude još iznenađenja s naše strane, a podrška istaknutih članova bude rasla - zaključio je naš sugovornik blizak Plenkovićevu timu. Plenković je, kažu nam HDZ-ovci, odabrao Tomu Medveda za kandidata za zamjenika jer prema njemu, ističe, nitko neće biti ravnodušan.

- On je general, branitelj, čovjek koji radi za branitelje. Tu je Plenković super odlučio jer ga je suprostavio Penavi, gradonačelniku Vukovara. To će biti teška borba i teško je procijeniti tko ima veće šanse- govori nam naš sugovornik. Osim Medveda, Plenković je dobro odigrao i s Krstičevićem jer je također riječ o generalu, ministru obrane.

- Plenkovićev tim je sada u prednosti, pa riječ je o premijeru i aktualnom šefu HDZ-a. Treba vidjeti trend, kako tko stoji i tu će jedna točka u kampanji biti presudna. Kada će se to dogoditi nitko ne može prognozirati, ali treba imati dobro otvorene oči i pratiti i slušati obične članove HDZ-a- kaže nam sugovornik iz vrha HDZ-a. Smatra da i jedan i drugi tim imaju jake kandidate, ali i da oba tima naginju desno pa će biti teško odlučiti članovima jer se radi o nijansama.

