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U petak nova rasprava u Saboru

Piše HINA,
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U petak nova rasprava u Saboru
Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Građanima i gospodarskim subjektima omogućilo bi se i jednostavnije dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima kuća i zgrada.

Hrvatski sabor u petak će glasati o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom kao i o izmjenama Zakona  o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Izmjenama Zakona o tržištu električne energije, koji se donosi po hitnom postupku, osigurava se veći izbor modela opskrbe električnom energijom, omogućuje se sklapanje ugovora s fiksnim cijenama radi veće sigurnosti, ali i ugovora s dinamičnim cijenama za one koji žele iskoristiti povoljnije tržišne uvjete. 

Građanima i gospodarskim subjektima omogućilo bi se i jednostavnije dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima kuća i zgrada. 

Po hitnom postupku izmijenio bi se i Zakon  o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života.

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Nakon što navrše 65 godina, redoviti profesori u trajnom zvanju mogli bi predavati najdulje do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 70 godina, ali na teret nenamjenskih sredstava iz proračuna javnog visokog učilišta na kojem su zaposleni. 

Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika, kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače, čime im se omogućuje daljnje profesionalno napredovanje.

Promjene se odnose i na studente te će tako status studenta prestat  onome tko u propisanom roku ne upiše istu ili višu godinu studija, dok se izvanrednim studentima produljuju rokovi za završetak studija. 

Zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o obrtu kojima bi se komorski doprinosi smanjili s 2 na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka.

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