Sunčano i do 35 Celzija u petak, u Istri popodne lokalni pljuskovi

Na moru će slaba do umjerena bura poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna od 30 do 35 °C, javlja DHMZ.

Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdan je narančasti alarm što znači da je vrijeme opasno, a upozorenje je izdano zbog mogućih visokih temperatura.

Foto: DHMZ

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - upozorava DHMZ.