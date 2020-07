U petak zadnja debata: Sučelit će se Plenković i Bernardić

<p>Ovog petka, 3. srpnja, u velikoj završnici izborne utrke, Nova TV organizira najvažniju debatu parlamentarnih izbora. S početkom u 20.30, samo nekoliko sati prije izborne šutnje, čelnici dviju najvećih stranaka – predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> i predsjednik SDP-a, lider Restart koalicije<strong> Davor Bernardić </strong>– imaju zadnju priliku obratiti se građanima i pokušati ih uvjeriti zašto bi baš njima trebali dati svoj glas. Ovo sučeljavanje je biračima, posebno onima neodlučnima, prilika da čuju o temama koje su im važne za svakodnevni život i dobiju ključne informacije na temelju kojih bi mogli donijeti izbornu odluku. Sučeljavanje će voditi <strong>Mislav Bago</strong> i <strong>Sabina Tandara Knezović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje fore o debati </strong></p><p>- Naša je debata posljednja i presudna jer bi dojam, koji će kandidati za budućeg premijera ostaviti, mogao prevagnuti kod velikog broja neodlučnih birača. Od ponoći kreće izborna šutnja i što su učinili, učinili su. Naša pitanja biti će provokativna i drugačija i cilj je da šefovi dviju najvećih stranaka daju odgovore koji su iznimno važni za građane - poručuje Sabina Tandara Knezović.</p><p>- Želimo dobiti odgovore na pitanja koja se tiču najvećih problema ove zemlje - potvrđuje i Mislav Bago i dodaje:</p><p>- Ideologija dijeli političare, ali u odgovorima na pitanja važna za svakodnevni život i budućnost građana trebaju biti jasni što bi i kako napravili. Ovog petka oni jednostavno moraju prodrijeti do onih birača koji još nisu odlučili kome dati glas. Ukoliko iz sučeljavanja žele izaći kao pobjednik, moraju biti smireni i jasni u porukama, ali sva dosadašnja iskustva govore da to ne mogu izdržati. Uz to, televizija je kao medij čudo – ona sve razotkrije. </p>