U podzemnim vodama kod odlagališta Piškornica nema tzv. vječnih kemikalija

Kod Sanacijskog odlagališta Piškornica pokraj Koprivnice provedeno je uzorkovanje podzemnih voda koje nije utvrdilo postojanje PFAS i PFOS spojeva, tzv. vječnih kemikalija, odnosno vrijednosti su bile toliko niske da ih nije bilo moguće detektirati i izmjeriti, izvijestili su u četvrtak iz odlagališta.

Ispitivanje je provedeno u sklopu proširenog monitoringa odlagališta, a uzorci podzemne vode uzeti su 26. kolovoza iz tri mjerna isntrumenta. Jedan se nalazi uzvodno od odlagališta, kod mosta Pustakovec, drugi nizvodno uz potok Gliboki, a treći nizvodno u neposrednoj blizini Koprivničkog Ivanca i služi kao kontrolna točka mogućeg utjecaja na izvorište Ivanšćak. Uzorkovanje i analizu proveo je ovlašteni laboratorij Bioinstitut iz Čakovca.

Direktor Piškornice - sanacijskog odlagališta Marijan Blažok rekao je za Hinu da su se na prošireni monitoring odlučili zbog veličine odlagališta i stalnog interesa javnosti. Dodao je kako uzorkovanje nije potaknuto aktualnim slučajem nezakonitog zbrinjavanja otpada u Gospiću.

"Piškornica je jedno veliko odlagalište i cijelo vrijeme je u fokusu javnosti. Zato smo se odlučili napraviti ono što mi zovemo prošireni monitoring“, rekao je Blažok.

Rezultati ispitivanja pokazali su da su vrijednosti svih analiziranih PFAS spojeva u sva tri uzorka ispod granice kvantifikacije od 0,030 mikrograma po litri, dok je PFOS bio ispod granice od 0,000195 mikrograma po litri. To znači da su koncentracije tih spojeva toliko niske da ih korištenim laboratorijskim metodama nije moguće pouzdano detektirati i izmjeriti.

Iz Piškornice pritom upozoravaju da važećim propisima još nisu određene granične vrijednosti za PFAS u podzemnim vodama. Za pitku vodu maksimalno dopuštena koncentracija za ukupni zbroj PFAS-a iznosi 0,10 mikrograma po litri, pa će konačno i pravno obvezujuće mišljenje biti moguće dati nakon donošenja novih propisa.

Inače, Blažok je rekao da bi Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji je u izgradnji, trebao početi s radom početkom 2028. godine, a postojeće sanacijsko odlagalište ostati u funkciji još godinu dana nakon otvaranja regionalnog centra.