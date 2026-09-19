PFAS su takozvane vječne kemikalije. Pametnom dosta. Vrlo se sporo razgrađuju, otporne su na vodu, masnoću, na toplinu, na kemijske utjecaje, sve
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Kemikalije je nemoguće oprati, kao ni savjest odgovornih za otpad
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U dva bunara u neposrednoj blizini te nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću utvrđena je prisutnost PFAS spojeva, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. I sve je u redu, govore nam, jer nitko tu vodu ne pije, imaju vodu iz vodovoda. Ne, ništa nije u redu. Nije u redu to da su štetni spojevi uopće dospjeli u Gospić, nije u redu da su kroz tlo odlagališta otišli u krš, nije u redu da su dospjeli u vodu, ona u bunare, i tko zna kamo još. Nije u redu da je okoliš time zagađen, da otpad u Gospiću i dalje stoji, da se čekaju natječaji, žalbe, da se prevrću papiri, dok štetni spojevi, tko zna u kojoj mjeri i kamo još odlaze.
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