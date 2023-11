U ponedjeljak oblačno, a onda stiže intenzivna fronta: Snijeg u gorju moguć sutra i do srijede

U ponedjeljak nas očekuje jačanje južine, zatopljenje, novo naoblačenje i malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju.

U utorak će u većini krajeva padati kiša, ponegdje i obilnija, pa bura, zahladnjenje, u gorju mjestimice i snijeg, a i u hladniju srijedu vjetrovito, još ponegdje uz oborine. Od četvrtka stabilnije i mirnije, ali na kopnu uz jutarnje minuse, gdjegod i maglu.

Južina i kiša

U ponedjeljak u istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz uglavnom slab vjetar. U noći i ujutro te osobito potkraj dana uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Poslijepodnevna temperatura oko 15°C. Ujutro u središnjoj Hrvatskoj lokalno moguća magla te temperatura između 0 i 5°C. Danju djelomice sunčano uz postupan rast naoblake, a navečer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni - rekao je Tomislav Kozarić, dipl. ing., za HRT.

Na sjevernom Jadranu i u gorju naoblačenje već tijekom noći, te će u ponedjeljak prevladavati oblačno, uglavnom od sredine dana ponegdje s kišom, navečer sve češćom. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu i jugo koje će pojačati na mjestimice jako. More mirno i malo valovito, lokalno umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 12°C u gorju do 17°C na moru.

- U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, a prema kraju dana na sjeveru gdjegod malo kiše. Jugo u jačanju, potkraj dana mjestimice će biti i jako. More malo, poslijepodne i umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od oko 7°C u Zagori do 12°C na otocima.

I na jugu Hrvatske postupno naoblačenje, a nakon slabog do umjerenog istočnjaka i bure, zapuhat će umjereno jugo i potkraj dana jačati. More većinom malo valovito. Dnevna temperatura od 16 do 18°C.

Ovdje svakodnevno pratite prognozu vremena 24sata

U utorak promjena vremena

- U hladniji utorak na kopnu oblačno s kišom, osobito u prvom dijelu dana, a uz pad temperature u višem gorju moguć je i snijeg. Zatim još hladnije, u srijedu u gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg, drugdje od sredine dana prestanak kiše i smanjenje naoblake, a u četvrtak još sunčanije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u srijedu ponegdje i jak, zatim slabiji. U četvrtak ujutro temperaturni minusi - najavio je Kozarić dok je za Jadran rekao da će u utorak prevladavati oblačno, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom uz grmljavinu. U srijedu prestanak kiše i poslijepodne smanjenje naoblake, zatim pretežno sunčano.

- U utorak će jako jugo najprije na sjeveru okrenuti na jaku buru, koja u srijedu može biti i olujna, osobito podno Velebita. Temperatura u postupnom padu - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.