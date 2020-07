'U poplavi su uništeni posebno skupi lijekovi, infuzije i maske'

I dok još traje sanacija prvog i drugog kata Klaićeve bolnice koja je stradala u potresu, pogodila ih je nova nepogoda. Ravnatelj Goran Roić prve procjene štete trebao bi imati u ponedjeljak...

<p>Užas i tuga, riječi su koje su izgovori zaposlenici Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici, koja se još nije oporavila od razornog potresa, a već ih je zadesila nova nepogoda. Voda je probila u podrumski dio bolnice gdje je smještena ljekarna, rengen, kantina, ambulante te garderobe zaposlenika. </p><p>Dugačak hodnik pretvorio se u rijeku. Pumpe su zatajile i nisu mogle izbacivati bujicu niti su šahtovi na podovima niti su šahtovi mogli gutati vodu koja je navirala. Ravnatelj bolnice <strong>Goran Roić</strong> napominje da ispod bolnice prolazi prirodan potok, što u situaciji kada je u kratkom vremenu pala velika količina kiše, nikako i nije išlo na ruku. U jednom trenutku bilo je 60 centimetara vode. Sanacija je krenula odmah u petak navečer i trajala u subotu tijekom dana. </p><p>Zaposlenici bolnice ne pamte ovakvu poplavu. Bujica je digla infuzije, staklene ambalaže, a lijekove i zaštitnu opremu nosila je iz jedne prostorije u drugu. Prevrnula je i frižider s umjetnom kožom težak nekoliko tona. Najveća šteta je u ljekarni. Materijalna šteta je ogromna, ali trenutno nitko ne može procijeniti kolika je. Ravnatelj Roić nada se da će u ponedjeljak imati prve procjene, ali štete će se sigurno brojiti u stotinama tisuća kuna.</p><p>- Uništeni su onkološki i biološki lijekovi koji su financijski izuzetno zahtjevi i spadaju u skupinu posebno skupih lijekova. Stručnjaci trebaju ispitati instalacije i utvrditi je li u poplavi oštećeni ultrazvučna oprema i ostali uređaji - rekao je Roić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Klaićevoj</strong></p><p>Vrijedni zaposlenici bolnice tijekom noći i dan nakon neumorno su sanirali podrumski dio bolnice. Nitko od njih nije pitao za smjenu ni radne sate. Bilo je jedino bitno vratiti sve u koliki toliko pristojno stanje. Unatoč potopu koji ih je pogodio, bolnica je jučer tijekom dana normalno radila. Roić je potvrdio da srećom tijekom nevremena nisu stradali odjeli na kojima su smješteni maleni pacijenti.</p><p>- Druge bolničke službe normalno funkcioniraju, prebrodili smo vitalne funkcije, hitni prijemi, svi drugi programi vezani uz skrb bolesnika odvijaju se redovno - rekao je.</p><p>Borba s posljedicama poplave dolazi u trenutku dok se prvi i drugi kad bolnice saniraju nakon posljedica razornog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka ove godine.</p><p>- Nažalost i to nas je snašlo. Zvali su me svi od ministra, ravnatelja drugih bolnica, predstavnika farmaceutske industrije koji su se nesebično stavili na raspolaganje i ponudili pomoć, ali i veledrogerije koje su također ponudile pomoć, ako je opskrba lijekovima ugrožena - pobrojao je ravnatelj dječje bolnice.</p><p>Ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> posjetio je Klaićevu bolnicu.</p><p>- Došao sam vidjeti, podrumske prostorije su poplavile, relativan problem je da je dolje ljekarna posebno skupih lijekova, no pružanje zdravstvene zaštite nije narušeno. I koronakriza i potres u Zagrebu te poplava naglašavaju potrebu nove nacionalne dječje bolnice, to nije jednostavno - kazao je ministar zdravstva.</p><p>Podsjetio je kako je nova Vlada u svoj program unijela tu ideju te obećao da će kao ministar napraviti sve da se ona i realizira.</p><p>- Sada je u tijeku izrada studija izvodljivosti za lokaciju Blatu, pa ćemo vidjeti je li to najbolja i optimalna lokacija ili možda neka druga - ističe Beroš.</p><p>Kada je u pitanju način financiranja nove bolnice poručio je kako će se napraviti sve da se nađe najbrži način rješavanja.</p><p>- Jesu li su to EU fondovi, teško je reći, jer je njihova procedura duga i vidimo koliko je dosad već trajalo izvođenje studije izvodljivosti. Nakon njezina dovršetka čeka nas određena procedura. Prema tome, najiskrenije, sagledavamo i druge mogućnosti financiranja izgradnje ovih zdravstvenih kapaciteta koji su nam prijeko potrebni - kazao je ministar.</p><p>Naveo je i kako će u sanaciji štete u Klaićevoj participirat će zajedno bolnica, Grad Zagreb i Ministarstvo zdravstva napominjući kako je ta bolnica svojim značajem prerasla lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. Beroš je kazao i kako se čuo s većinom ravnatelja drugih zagrebačkih bolnica te kako nitko nije prijavio neke veće štete nakon jake kiše koja je u petak pogodila područje Zagreba i izazvala velike štete.</p><p><strong>POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE: Velika šteta u Klaićevoj nakon poplave</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE: Još traje i sanacija prvog i drugog kata od posljedica potresa</strong></p>