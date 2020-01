U Poreč sam došla odraditi sezonu, a ostala sam 10 godina

Prvi posao koji sam pronašla nakon srednje škole bio je posao konobarice. Bilo je to prije desetak godina, živjela sam u malom slavonskom mjestu, završila sam trgovačku školu, a u to se vrijeme teško dolazilo do posla. I, pokazalo se, bila sam dobra i u tom poslu. Ja volim ljude, vrijeme mi je brzo prolazilo. Uostalom, ljudi obično zavole ono u čemu su dobri. A ja bih se dobro snalazila u gužvi, nisam osjećala stres, bila sam brza i dobro sam pamtila.

Kako sam završila u Valamaru

Nakon možda godinu dana počela sam razmišljati o tome da odem raditi negdje na more. Moji prijatelji i poznanici odlazili bi na sezonu, mislila sam: zašto i ja ne bih pokušala? Jedan prijatelj mi je preporučio Valamar i ja sam se prijavila. To je bilo na zimu, a već u ožujku trebala sam otići na razgovor u Poreč.

Prijavila sam se za posao u hotelu Pical. Sjećam se da mi se činio užasno velik. Tada sam imala 19 godina, bila sam praktički dijete. Sve mi se to činilo ogromno, puno je ljudi u žurbi šetalo uokolo. Imala sam veliku tremu. Uvijek imam tremu kada su mi stvari bitne, a ovo mi je bilo jako bitno.

Razgovor je na kraju prošao super. Direktorica hotela me provela kroz hotel, predstavila zaposlenicima kao moguću novu kolegicu. To mi je, zapravo, bio najdraži trenutak. Došle smo u kuhinju, a tamo je bilo dvadeset ljudi. Bili su iznimno srdačni, govorili su mi da se ništa ne brinem, da će mi pomoći u svemu. To mi je bilo jako važno. Doma sam imala jednu kolegicu, ovdje je bio velik tim i svi su bili spremni pomoći. U hotel sam se vratila u svibnju, na mjesto servirke.

Moja prva sezona

Moj je radni dan počinjao u osam, kada bi kretao doručak, i s prvom smjenom bih završavala u podne. Druga smjena počinjala bi u 18 sati, vrijeme između si slobodan, možeš otići na plažu, odmoriti se ili družiti. Na početku je bilo malo stresa, bilo mi je važno da pokažem da ja to mogu. Ali onda se uhodaš i vrijeme brzo prolazi.

Bila sam smještena u apartmanu blizu hotela, imala sam cimericu s kojom sam i radila. To je super jer možeš s nekim popričati, prokomentirati što se taj dan dogodilo na poslu. Družile smo se i s drugim kolegama, često bismo se svi navečer okupili u nečijem apartmanu. Nekako se zbližiš s ljudima tamo. Ja sam na sezoni pronašla i dečka, mogli smo se dogovoriti da zajedno uzimamo slobodne dane, tako da smo te prve godine zajedno obilazili Istru.

Sezona je završila u studenom. Pri odlasku sam imala pomiješane osjećaje. Sretan si što ideš kući, dugo nisi vidio svoje. A opet, rastaješ se s ljudima s kojima si intenzivno radio nekoliko mjeseci. Raspituješ se tko će se vratiti sljedeće godine. Hoćeš li te ljude ikada više vidjeti.

Zašto sam i dalje tu

Od te je, prve sezone sada već prošlo deset godina, a ja sam još u Valamaru. U međuvremenu sam i poprilično napredovala. Ako se trudiš, želiš napredovati i dobar si radnik, nadređeni će to sigurno primijetiti i ulagat će u tebe. Prošla sam razne edukacije – sommelierski tečaj, jezična usavršavanja, kao i ona za barmene. Kako sam prolazila edukacije i skupljala iskustvo, napredovala sam. Prvo sam od servirke prešla na poziciju konobarice u istom restoranu, a onda sam radila kao barmenica u lobby baru. Zaposlila sam se za stalno i preselila u Poreč.

Foto: ROBERT MARIC

Prošle godine sam završila V-akademiju, u kojoj sam imala priliku učiti od profesionalaca u ugostiteljstvu i detaljnije upoznati kompaniju. To mi je kasnije puno pomoglo u poslu. Od prošle godine radim kao voditeljica bara u Valamar Collection Marea Suites 5*. Iskreno, očekivala sam da će gosti u hotelu s pet zvjezdica biti zahtjevniji, da će s njima biti teže raditi, ali ispostavilo se da uopće nije tako.

Zapravo te najviše nagrade ljudi. Svih ovih godina u Valamaru najdraži su mi baš takvi trenuci. Na primjer, u Pical nam je iz godine u godinu dolazio jedan stariji par. Oni su se navikli na nas, mi na njih, viđali smo se svake godine. Zbog zdravstvenih razloga prestali su dolaziti, ali nam se i dalje svake godine početkom sezone jave poštom, da pokažu da misle na nas. To je, zapravo, najljepša stvar u ovom poslu.

Više informacija o benefitima rada kod top poslodavca u turizmu u Hrvatskoj te trenutno otvorenim radnim pozicijama dostupno je na web stranici Dobar posao u Valamaru.



Tema: Promo sadržaj