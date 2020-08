U potresu im se skršio auto pa kupili novi, a na njega sad pala žbuka: 'Moglo je dijete stradati'

Prvo nam je nastradao novi auto u potresu, sada nam je žbuka pala i na drugi automobil, i susjedi kažu da često zna padati. Mora se nešto poduzeti kako ne bi bilo posljedica, poručuje stanarka iz centra grada

<p>Supruga je dočekalo jedno lijepo iznenađenje kada je išao jutros na posao. Žbuka zgrade pala je na cijeli automobil pa ju je suprug morao ručno micati. Ali srećom, osim ogrebotina, na autu nije bilo veće štete – ispričala nam je Antonija M.A. (33), koja živi u prilazu Gjure Deželića u centru Zagreba.</p><p>Ispred zgrade kućnog broja 38 u istoimenoj ulici, već im je u potresu nastradao novi automobil, koji je bio potpuno uništen. Njena obitelj u blizini zgrade gdje su im auti nastradali, ali često, zbog nedostatka parkinga znaju parkirati na to mjesto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žbuka pala na auto </strong></p><p>- Prvo nam se dimnjak sa zgrade srušio na auto za vrijeme potresa u ožujku, bio je cijeli uništen. To nije naša zgrada, već smo auto parkirali preko puta jer je općenito u centru grada jako teško pronaći parking. Prvi auto više ne možemo ni popraviti pa smo kupili stariji zamjenski dok se ne snađemo – kaže nam Antonija, kojoj osiguranje ne pokriva štetu od potresa na autu. Morali su se sami snaći, na vlastiti trošak.</p><p>Velika većina osiguravajućih kuća iz kasko osiguranja, isključila je mogućnost naplate ako je izazvana potresom što uključuje i posljedične štete koje su nastale uslijed bilo koje opasnosti kojima je uzrok potres. U to spadaju padovi dijelova zgrada na vozila ili udari predmeta zbog potresa pa čak i požara prouzrokovanih potresom. Vlasnicima sada preostaje tražiti odštetu od vlasnika zgrada i njihovih osiguranja. No, opet sve zavisi o vrsti osiguranja kao i o osiguravajućoj kući korisnika.</p><p><strong>Igor Vujović</strong> iz Društva za zaštitu potrošača prije godinu dana rekao je za 24 sata, da u slučaju da je na vozilo pao dio zgrade, štetu plaća zgrada, odnosno komunalno društvo koje ju održava. Zgrade obično imaju osiguranje koje pokriva štetu u takvim situacijama.</p><p>Antonia je na društvenim mrežama objavila fotografiju automobila kojeg je prekrila žbuka kako bi ostale susjede i građane upozorila na opasnost koja vreba sa starih zgrada.</p><p>- Materijalno se uvijek da popraviti, ali ako padne na nekoga moglo bi ga ozlijediti ili, ne daj Bože ubiti, ljudi trebaju biti svjesni toga. I sama s djecom prolazim pored starih zgrada, treba biti oprezan. Barem da stanari te zgrade nešto poduzmu kako bi zaštitili svoje sugrađane – poručila je A.A.</p><p>Pokušali smo kontaktirati predstavnika zgrade u prilazu Gjure Deželića 38, ali kako smo doznali od stanara – posljednji predstavnik je nakon potresa dao ostavku i od tada nitko nije preuzeo njegovu dužnost.</p><p>- Stari predstavnik zgrade otišao je u mirovinu, ovaj koji ga je naslijedio bio je nešto kratko, nakon potresa je dao ostavku i više se nije javljao, ne možemo do njega. Nažalost, još uvijek nitko nije preuzeo njegovo mjesto. Nas ima samo desetak u stanu, nadamo se da će se to ubrzo riješiti – poručila je stanarka zgrade.</p><p>Dotad, postoji velika mogućnost daljnjeg padanja žbuke sa zgrade, a nitko očito neće biti odgovoran ako se nešto ozbiljno i dogodi.</p>