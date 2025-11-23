U Požegi sletio s ceste, udario u parkirani auto i ozlijedio dijete

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je u subotu ujutro u Požegi u Sokolovoj ulici došlo do prometne nesreće.

- 57-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, sišao s kolnika i nastavio vožnju po parkirališnom prostoru te prednjim dijelom vozila udario u desni bočni dio parkiranog osobnog automobila u vlasništvu 29-godišnjaka - rekli su iz policije.

Dodaju kako je nakon udara došlo do odbacivanja parkiranog vozila i udara u stup javne rasvjete te kontakta u tijelo djeteta koje se nalazilo pored vozila.

- U prometnoj nesreći dijete je lakše ozlijeđeno, a protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - rekla je požeško-slavonska policija.

