POLICIJA IZVIJESTILA

U Požegi sletio s ceste, udario u parkirani auto i ozlijedio dijete

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Protiv muškarca (57) slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, rekla je policija

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je u subotu ujutro u Požegi u Sokolovoj ulici došlo do prometne nesreće. 

- 57-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, sišao s kolnika i nastavio vožnju po parkirališnom prostoru te prednjim dijelom vozila udario u desni bočni dio parkiranog osobnog automobila u vlasništvu 29-godišnjaka - rekli su iz policije. 

VOZAČ U BOLNICI FOTO Sletio s ceste u Stupniku, pogledajte što je ostalo od auta
FOTO Sletio s ceste u Stupniku, pogledajte što je ostalo od auta

Dodaju kako je nakon udara došlo do odbacivanja parkiranog vozila i udara u stup javne rasvjete te kontakta u tijelo djeteta koje se nalazilo pored vozila.

- U prometnoj nesreći dijete je lakše ozlijeđeno, a protiv 57-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - rekla je požeško-slavonska policija. 
 

