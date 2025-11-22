Obavijesti

News

Komentari 4
VOZAČ U BOLNICI

FOTO Sletio s ceste u Stupniku, pogledajte što je ostalo od auta

Piše Antonela Šaponja, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Sletio s ceste u Stupniku, pogledajte što je ostalo od auta
2
Foto: DVD Stupnik

Prednjim dijelom automobila naletio je na betonski cijevni kanal, nakon čega je vozilo odbačeno na suprotnu stranu te se prevrnulo

Oko 1 sat u noći s petka na subotu u Stupničkoobreškoj ulici u Stupničkom Obrežu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 38-godišnji vozač.

Vozač automobila Peugeot Partner kretao se prema sjeveru. Dolaskom do oko 500 metara južnije od Horvatske ulice nije uspio zadržati vozilo u sredini prometne trake. Umjesto toga, prešao je ulijevo, prema zapadnom rubu kolnika, gdje je sletio s ceste.

identitet još nepoznat Teška prometna kod Varaždina: Sletio s ceste i udario u stablo. Poginuo je na licu mjesta
Teška prometna kod Varaždina: Sletio s ceste i udario u stablo. Poginuo je na licu mjesta

Prednjim dijelom automobila naletio je na betonski cijevni kanal, nakon čega je vozilo odbačeno na suprotnu stranu te se prevrnulo, navode iz zagrebačke policije. 

Vozaču je pružena liječnička pomoć u KBC Sestre milosrdnice. Za sada nije poznato u kakvom je stanju.

DVD Stupnik objavio je fotografije s mjesta nesreće, na kojima se vidi da je automobil totalno slupan s prednje strane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025