FOTO Sletio s ceste u Stupniku, pogledajte što je ostalo od auta

Oko 1 sat u noći s petka na subotu u Stupničkoobreškoj ulici u Stupničkom Obrežu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao 38-godišnji vozač.

Vozač automobila Peugeot Partner kretao se prema sjeveru. Dolaskom do oko 500 metara južnije od Horvatske ulice nije uspio zadržati vozilo u sredini prometne trake. Umjesto toga, prešao je ulijevo, prema zapadnom rubu kolnika, gdje je sletio s ceste.

Prednjim dijelom automobila naletio je na betonski cijevni kanal, nakon čega je vozilo odbačeno na suprotnu stranu te se prevrnulo, navode iz zagrebačke policije.

Vozaču je pružena liječnička pomoć u KBC Sestre milosrdnice. Za sada nije poznato u kakvom je stanju.

DVD Stupnik objavio je fotografije s mjesta nesreće, na kojima se vidi da je automobil totalno slupan s prednje strane.