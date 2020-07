U Požegi ukupno 63 zaražena! Ravnatelj bolnice o proboju: 'I dalje normalno možemo raditi'

Najnoviji rezultati govore o 63 zaraženih u Požegi, od toga 15 iz bolnice. Riječ je o liječnicima, medicinskom osoblju, tehničarima i dvije spremačice...

<p>Ravnatelj požeške bolnice <strong>Željko Glavić</strong> rekao je kako je poznato kako je došlo do proboja u bolnicu, piše <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3845300/u-pozegi-je-63-zarazenih-doslo-je-do-proboja-u-bolnici-no-ravnatelj-porucuje-nije-onemogucen-normalan-rad/?utm_source=vijestiFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic" target="_blank">RTL.</a></p><p>''25. lipnja jedna bolesnica s težom neurološkom bolesti bila je na više pregleda. Tada se zarazilo nekoliko naših djelatnika, isto tako na plućnom odjelu jedan bolesnik sa težom upalom i respiratornom bolesti, koji je liječen na odjelu, također je pozitivan na koronavirus. To su dva izvora, od kojih je došlo do zaraze na ta dva odjela'', kazao je ravnatelj Opće bolnice Požega.</p><p>Najnoviji rezultati govore o 63 zaraženih u Požegi, od toga 15 iz bolnice. Riječ je o liječnicima, medicinskom osoblju, tehničarima i dvije spremačice.</p><p>Plućni odjelu je ujedno odjel najviše pogođen koronavirusom, no ravnatelj za RTL potvrđuje kako nema teže zaraženih. Neki oboljelih ima blage simptome, a većina ih je asimptomatsko, što znači da nemaju nikakve simptome.</p><p>''Bolnica nije promijenila način rada. To nije nešto što bi nas na bilo koji način onemogućilo u normalnom obavljanju posla. U izolaciju smo stavili sve one koji u njoj trebaju biti. Sve preglede, pretrage i operacije obavljamo normalno'', uvjerava ravnatelj.</p><p>Situacija je prema njegovu mišljenju normalna.</p>