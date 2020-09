U Predsjedništvu opet prepirke

Članovi Predsjedništva BiH ponovo su potvrdili da im se vanjskopolitički prioriteti razlikuju. Nakon provedenog glasovanja izvjesno je da će veleposlanstvo u Izraelu ostati u Tel Avivu, a priznanja Kosova neće biti

<p>"<strong>Željko Komšić</strong> i ja bili smo protiv toga da se veleposlanstvo BiH iz Tel Aviva prebaci u Jeruzalem. Mislim da je to ispravan potez i u skladu s međunarodnim obvezama koje je preuzela BiH", kazao je novinarima u Sarajevu predsjedatelj Predsjedništva BiH <strong>Šefik Džaferović.</strong></p><p>O toj "vrućoj" vanjskopolitičkoj temi Predsjedništvo BiH na izvanrednoj sjednici odlučivalo je na zahtjev <strong>Milorada Dodika</strong> koji je takvu inicijativu pokrenuo nakon što se predsjednik Srbije <strong>Aleksandar Vučić</strong> u Washingtonu obvezao premjestiti srbijansko veleposlanstvo u Jeruzalem.</p><p>Dodik je novinarima u četvrtak kazao kako bi to bio dokaz prijateljstva prema Izraelu i židovskom narodu pa ustvrdio da postoje naznake da će "brojne zemlje" postupno premještati svoja veleposlanstva u Jeruzalem.</p><p>Odmah nakon te Dodikove inicijative, Komšić je zatražio da se Predsjedništvo očituje i o priznanju Kosova kao neovisne države jer je BiH jedina država u regiji koja to još nije učinila, a razlog je protivljenje vlasti bosanskih Srba.</p><p>"Dodik je bio protiv nezavisnosti Kosova, a Komšić i ja smo bili za. Ide se u drugi krug glasovanja, a ako odluka bude ista Dodik ima pravo pokretanja vitalnog nacionalnog interesa", podsjetio je Džaferović.</p><p>Dodik je nakon sjednice i potvrdio da će se pozvati na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa dodajući kako je dobro što će nepriznavanje Kosova ubuduće biti osnova za ponašanje svih u BiH.</p><h2>Provokacija minutom šutnje za Krajišnika</h2><p>Ishod razmatranja ovih pitanja bio je unaprijed poznat jer su tri člana Predsjedništva BiH odavno definirali svoja stajališta o njima pa je rasprava poslužila tek za potvrdu dosadašnjeg omjera snaga u kojemu Džaferović i Komšić uvijek glasuju na jedan, a Dodik na drugi način.</p><p>On je u četvrtak otišao i korak dalje svjesno provocirajući zahtjevom da Predsjedništvo BiH minutom šutnje oda počast <strong>Momčilu Krajišniku</strong>, osuđenom ratnom zločincu koji je ovaj tjedan umro od posljedica zaraze koronavirusom. Obrazložio je to konstatacijom da je Krajišnik bio važna politička figura i dodao da je odavanje počasti takvim osobama "uobičajena praksa".</p><p>Takav zahtjev Džaferović i Komšić rezolutno su odbili.</p><p>"To bi bila uvreda za sve žrtve Krajišnikove politike", bio je Komšićev komentar na sjednici koji su prenijeli lokalni mediji.</p><p>Krajišnik je na prvim poratnim izborima 1996. godine izabran za člana Predsjedništva BiH, a Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio ga je na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u zločinima protiv čovječnosti tijekom rata u BiH.</p>