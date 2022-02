Brutalno ubojstvo žene u kafiću u Rijeci pred mnogo svjedoka ponovno je potreslo i šokiralo hrvatsku javnost te potvrdilo tezu da žene nisu sigurne ni na javnome mjestu i da je društvo nemoćno zaštititi ženu od muškog nasilja.

Prije malo više od dva mjeseca muškarac je u Splitu usred dana, oko 15 sati, ušetao na radno mjesto bivše partnerice, u trgovinu prepunu ljudi, te je usmrtio nožem. Mnogobrojni građani koji su se našli ondje u to vrijeme pokušali su ga zaustaviti, no uspjeli su ga tek zadržati do dolaska policije.

U 2022. godini, barem se tako zasad čini, ništa značajno nije se promijenilo. Već sredinom siječnja u Puli ubijena je još jedna žena, i njezin suprug. Ubio ih je sin (39) u garaži, njihova tijela zamotao je u najlonske vreće, nakon čega se prijavio policiji.

Crna statistika MUP-a je neumoljiva. U 2020. godini ubijeno je 19, a u prošloj godini 14 žena. Od tog broja 11 ubojstava žena počinile su njima bliski ljudi, među kojima jednu ženu izvanbračni partner te jednu bivši izvanbračni partner. Analize su pokazale da su u najvećem riziku žene od 45 do 55 godina.

- Uspoređujući s 2020. godinom, obavještavamo vas kako je 2021. godine došlo do ukupnog pada broja ubojstava za 16,7 posto u odnosu na 2020., kad je evidentirano 36 ubojstava, kao i ubojstava žena za 26,3 posto (u 2020. godini evidentirano 19 ubojstava žena) - odgovorili su nam ih MUP-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić krajem prošle godine upozorila je da je broj ubijenih žena od 2018. godine u stalnom porastu. U usporedbi s 2018., imali smo porast broja ubijenih žena veći od 50 posto, i to gotovo u oba ključna parametra - u broju ukupno ubijenih žena i u broju žena koje je ubio bivši ili sadašnji intimni partner. S druge strane, petu godinu zaredom zadržao se visok postotak, veći od 50 posto, žena koje je ubio muškarac s kojim su bile u intimnoj vezi.

Značajan je bio i porast broja silovanja u prvih deset mjeseci 2021. godine, kad ih je zabilježeno 168, u odnosu na 132 u cijeloj 2020. Broj prijava za prekršajna djela nasilja u obitelji u desetogodišnjem razdoblju praktički je prepolovljen, no znatno je porastao broj kaznenih djela.

Više od polovice žena ubiju bliske osobe

Od 19 žena ubijenih u 2020. godini, njih 14 ubili su njima bliski ljudi. U prvih osam mjeseci prošle godine ubijeno je osam žena, a njih pet ubile su bliske osobe. U većini slučajeva riječ je o sadašnjem ili bivšem partneru.