U prvih devet mjeseci čak 63 posto turista manje u Hrvatskoj

Iako je domaćih turista u komercijalnom smještaju uobičajeno bilo znatno manje nego stranih, postoci pada njihovih dolazaka i noćenja u rujnu su znatno manji nego kod stranih turista

<p>U komercijalnim smještajnim objektima u prvih devet mjeseci boravilo je 6,6 milijuna turista, koji su ostvarili 39,7 milijuna noćenja, što je za 63,4 odnosno 54 posto manje nego u istom razdoblju lani, dok su minusi fizičkog turističkog prometa samo u rujnu nešto veći, pokazuju podaci DZS-a.</p><p>Statistika samo za rujan ove godine pokazuje, naime, da je u komercijalni smještaj došlo 77,5 posto manje turista nego u devetom mjesecu prošle godine, ili njih 488,2 tisuće, a ostvarili su 3,1 milijun noćenja, što je pad za gotovo 70 posto. </p><p>Iako je domaćih turista u komercijalnom smještaju uobičajeno bilo znatno manje nego stranih, postoci pada njihovih dolazaka i noćenja u rujnu su znatno manji nego kod stranih turista. </p><p>Domaći su turisti sa 133,3 tisuće dolazaka u minusu od 24,1 posto, a još manji pad, od 19 posto, se bilježi sa 409,3 tisuće njihovih noćenja.</p><p>S druge strane, stranih je turista u komercijalne smještajne objekte došlo 354,8 tisuća ili 82,2 posto manje nego u rujnu 2019. godine, dok su s 2,7 milijuna noćenja u minusu od 72,5 posto.</p><h2>Porasti broja domaćih turista i njihovih noćenja od srpnja do rujna</h2><p>Izdvajajući podatke za ljetne mjesece, odnosno od srpnja do kraja rujna, iz DZS-a navode da je u ta tri mjeseca ostvareno lanjskih 46,4 posto turističkih dolazaka i 54,2 posto noćenja.</p><p>Naime, u komercijalnim je u objektima u 'špici' turističke sezone došlo 5,2 milijuna turista, koji su ostvarili 34,5 milijuna noćenja, što je 53,6 posto manje dolazaka i 45,8 posto manje noćenja nego u trećem tromjesečju prošle godine.</p><p>Pritom je zanimljiv podatak da su domaći turisti s 823 tisuće dolazaka i 3,9 milijuna noćenja u tri ljetna mjeseca ostvarili poraste od jedan odnosno 2,2 posto u odnosu na razdoblje od srpnja do kraja rujna 2019. godine.</p><p>Stranih je turista pak došlo 4,4 milijuna u ta tri mjeseca ili 58 posto manje nego lani, a ostvarili su i 49 posto manje noćenja ili 30,6 milijuna.</p><h2>U devet mjeseci 'minusi' domaćih turista manji nego sa stranih tržišta</h2><p>Na razini prvih devet mjeseci ove godine strani su turisti, iako ih je bilo daleko više nego domaćih, zabilježeni znatno veći minuse u odnosu na domaće turiste.</p><p>Stranci su u ukupnim devetomjesečnim dolascima u komercijalni smještaj činili 82 posto, odnosno bilo ih je 5,4 milijuna ili 66,1 posto manje nego u devet mjeseci prošle godine. Ostvarili su 34,7 milijuna noćenja, što je pad od gotovo 57 posto.</p><p>S gotovo 1,3 milijuna dolazaka i 5 milijuna noćenja domaći su pak, u odnosu na razdoblje siječanj-rujan prošle godine, u minusima od 28,7 odnosno 19,4 posto.</p><p>Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS), koji se temelje na podacima iz sustava eVisitor koje ranije objavi Hrvatska turistička zajednica (HTZ), pokazuju i da su u strukturi stranih noćenja najveći udjel u devet mjeseci ove godine, uobičajeno, imali turisti iz Njemačke, 33,3 posto.</p><p>Na drugom su mjestu Slovenci s udjelom u noćenjima u komercijalnom smještaju od 13,5 posto, zatim Poljaci 12,4 posto, Česi 9, 2 posto te Austrijanci s udjelom od gotovo 6 posto.</p><p>Sa svih tih pet najjačih stranih tržišta ostvareno je manje dolazaka i noćenja turista u odnosu na devet mjeseci 2019. godine, napominju iz DZS-a. </p><h2>Najmanji minusi u rujnu u pet kontinentalnih županija</h2><p>Također, navode da je u devet mjeseci ove godine najviše turističkih noćenja tradicionalno ostvareno u komercijalnim smještajnim objektima u Istarskoj (11,2 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj (7,7 milijuna noćenja) i Primorsko-goranskoj županiji (7,6 milijuna noćenja), a na godišnjoj se razini minusi u noćenjima kreću od 48 posto u Primorsko-goranskoj, preko 55 posto u Splitsko-dalmatinskoj, do 56,1 posto u Istri.</p><p>Za ostale županije DZS ne navodi podatke za devet mjeseci, a detaljnija tablica s ostvarenim dolascima i noćenjima po pojedinim županijama objavljena je samo za rujan i pokazuje da su sve županije imale pad dolazaka i noćenja turista u odnosu na rujan prošle godine, pri čemu ih je tek pet imalo minuse manje od 50 posto. </p><p>To su sve kontinentalne županije - Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Osječko-baranjska, s time da su uobičajeno njihove brojke dolazaka i noćenja u rujnu daleko manje nego u primjerice jadranskim županijama, koje su imale veće minuse, što je posljedica novog vala pandemije nakon ljeta.</p><p>Po podacima DZS-a, u rujnu ove godine turistima je u komercijalnim smještajnim objektima na raspolaganju bilo 265 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje, sa 693 tisuće stalnih kreveta.</p><p>Pritom ih je najviše ili 46,3 posto bilo u objektima iz skupine "odmarališta i slični objekti za kraći odmor", dok je u skupini "hoteli i sličan smještaj" bilo 18 posto kreveta.</p><p>Iznose i podatak da je prosječna popunjenost soba u rujnu ove godine bila 22,3 posto, a stalnih kreveta 20,3 posto, dok je to u rujnu prošle godine bilo 75,6 posto za sobe, a za krevete 71,5 posto.</p>