Nedjelja srušila temperaturne rekorde za listopad, a sljedećih dana nastavlja se toplo vrijeme

Nakon vrućeg rujna i listopad nastavlja istim tempom. Proteklih dana srušeni su i datumski temperaturni rekordi i apsolutni temperaturni rekordi za listopad.

Još uvijek je to neslužbeno dok ne potvrde klimatolozi, ali sudeći prema podacima DHMZ-a, 8. listopada 2023. godine ostat će zapisan u klimatološkim bazama podataka kao dan s novom najvišom temperaturom zraka u listopadu na meteorološkim postajama Ogulin, Zagreb, Kaštela, Velika Gorica, Varaždin, Bednja i Delnice.

Ogulin 30,4 °C

Kaštela (splitska zračna luka) 29,8 °C

Zagreb Maksimir 28,9 °C

Velika Gorica (zagrebačka zračna luka) 28,9 °C

Varaždin 28,1 °C

Zagreb Grič 28,0 °C

Bednja 27,5 °C

Delnice 26,2 °C

Prognoza za ovaj tjedan sugerira da će se ovaj trend nastaviti pa će pasti još pokoji datumski temperaturni rekord - ne samo na kontinentu već i na Jadranu.

Osim visokih temperatura, ovaj period bio je i izrazito suh što se tiče padalina.

- U prvih 8 listopadskih dana rijetko je gdje zabilježena oborina, i to uglavnom samo u "tragovima", kao primjerice u Bjelovaru, Krapini, Malom Lošinju, Lekeniku i Ličkom Lešću, možda i još ponegdje. I to je prilično rijedak događaj, barem sudeći prema preliminarnoj analizi, prema kojoj se može zaključiti kako se od sredine 20. stoljeća, od kada postoje službena meteorološka mjerenja na mnogobrojnim postajama u DHMZ-a, tako suho razdoblje u gotovo cijeloj Hrvatskoj prema mjerenjima od 1. listopada ujutro do 9. listopada ujutro dogodilo samo 1985. i 1986. godine - kazao je meteorolog Zoran Vakula.