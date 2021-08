U zračnoj luci u Kabulu u ponedjeljak je izbio sukob između afganistanskih snaga sigurnosti i nepoznatih napadača, objavio je njemački Bundeswehr na Twitteru. Osim afganistanskih, u sukobu su sudjelovale i njemačke te američke vojne snage.

Jedan Afganistanac je ubijen, a trojica su ozlijeđeni u sukobu. Nitko od njemačkih vojnika nije ozlijeđen, potvrdila je njemačka vojska. Nisu naveli je li Afganistanac koji je poginuo jedan od talibanskih militanata koji čuvaju prilaze zračnoj luci.

Na tisuće Afganistanaca i dalje dolaze u zračnu luku u Kabulu pokušavajući pobjeći iz grada kojeg su prije tjedan dana osvojili talibani, piše Reuters. Tamo su nesnosne gužve, neprestani sukobi.

Aerodrom je poprište kaosa otkad su talibani zauzeli Kabul 15. kolovoza te afganistanske i međunarodne snage nastoje evakuirati građane i ugrožene Afganistance.

Podsjetimo, u gužvama ispred zračne luke u Kabulu poginulo je sedmero civila, izvijestila je britanska vojska u nedjelju ujutro, prenosi AP. Radi se o civilima koji su poginuli zgnječeni u gomili, među njima i dvogodišnja djevojčica.

Biden: 'Evakuacija će biti teška i bolna'

Biden, koji je prošli tjedan naznačio mogućnost da bi snage mogle ostati dulje, rekao je u nedjelju da se sigurnosna situacija u Afganistanu brzo mijenja te da je i dalje opasna.

- Da budem jasan, evakuacija tisuća iz Kabula bit će teška i bolna" i to bi bila "bez obzira na to kada je počela - rekao je na brifingu u Bijeloj kući.

- Dug put je pred nama i mnogo toga još uvijek može krenuti loše - dodao je.

Na novinarov upit hoće li SAD zbog evakuacija produljiti krajnji rok povlačenja 31. kolovoza, Biden je odgovorio: "Nadamo se da nećemo morati produljivati, ali sumnjam da će biti rasprava o tome koliko ćemo još biti u procesu", odgovorio je.

Biden je rekao da je uputio State Department da stupi u vezu s Amerikancima koji se nalaze u zemlji, gdje su talibanski kontrolni punktovi.

- Izvršavamo plan o premještanju skupina ovih Amerikanaca na sigurno i sigurnom i učinkovitom premještanju u zračnu luku. Iz sigurnosnih razloga neću ulaziti u detalje ... ali danas ću opet reći što sam već: Svaki Amerikanac koji se želi vratiti kući, vratit će se kući - rekao je Biden.

On je dodao da će se pomoći i afganistanskim saveznicima Zapada i ugroženim Afganistancima, poput aktivistica i novinarki.

Talibani zaprijetili: 'Bit će posljedica ako se Amerika ne povuče'

Ostalo je tjedan dana do isteka roka za američki povlačenje iz Afganistana. Glasnogovornik talibana u Dohi je za Sky News zaprijetio da će "biti posljedica" ako američki predsjednik Joe Biden ne održi obećanje i povuče sve američke vojnike do 31. kolovoza.

- To je crvena linija. Predsjednik Biden je najavio da će do 31. kolovoza povući sve svoje vojne snage. Ako produlje taj rok, to znači da produljuju okupaciju bez potrebe - rekao je Suhail Shaheen, glasnogovornik talibana.

- Ako SAD ili Ujedinjeno Kraljevstvo budu tražili da se rok produlji, odgovor je negativan. Ili će u protivnom biti posljedica. To bi stvorilo nepovjerenje. Ako je njihova namjera produljiti okupaciju, bit će reakcije - dodao je Shaheen.

U tjedan dana najmanje 20 mrtvih u zračnoj luci

Najmanje 20 ljudi poginulo je u posljednjih tjedan dana u zračnoj luci u Kabulu i oko nje, tijekom evakuacije nakon što su Talibani osvojili grad, potvrdio je dužnosnik NATO-a u nedjelju za Reuters.

- Naš je fokus evakuirati sve strance što je prije moguće - rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

- NATO vojne snage drže strogu distancu od vanjskih područja zračne luke u Kabulu kako bi spriječile bilo kakve sukobe s talibanima - dodao je.

