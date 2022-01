Prigodnim programom u Puli je u dvorištu Doma hrvatskih branitelja u četvrtak obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta.

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić je na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta rekao da kao što i kampanja 'We remember' kaže, pokušavamo se prisjetiti i ne zaboraviti taj dan kako se ne bi ponovio. To je velika tragedija civilizacije 20. stoljeća, rekao je Zoričić. Dodao je kako je druga simbolika što je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen u dvorištu Doma hrvatskih branitelja to što je na tom mjestu zasađena mladica kestena Anne Frank.

"Svi znamo priču o Anni Frank ,a jučer je bio i film Schindlerova lista, koji nas podsjeća na taj tužan trenutak povijesti, no mladica je simbol novog života, a kesten je jako stablo koje dominira, što znači da prevladava dobro nad zlim, odnosno pravda nad nepravdom", istaknuo je Zoričić i dodao kako je zato taj događaj znakovit.

"Nama kao članovima nove gradske uprave je u interesu da ga obilježavamo svake godine i da jedan kutak u gradu bude zaista posvećen Anni Frank, kao i djeci koja su doživjela tragediju Holokausta i svih onih ratnih zbivanja i tragedija na ovom području koje su na tužan način obilježile sve generacije, pogotovo mlade ljude", rekao je gradonačelnik Zoričić i poručio kako je "na nama starijima da učimo djecu da oproste, ali da ne zaborave".

"Vjerujem da civilizacija ide u dobrom smjeru, da je ovo stoljeće građana koji mogu promijeniti društvo na bolje", zaključio je Zoričić.

U središtu Pule grafiti s kukastim križem

U središtu Pule na jednoj su zgradi nedaleko od amfiteatra danas osvanuli grafiti s kukastim križem i natpisom "Za dom spremni", što je osudio istarski župan Boris Miletić. "Najoštrije osuđujem još jedan vandalski čin u obliku pojave sramotnoga fašističkog znakovlja u Puli, i to na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Istra je bila i ostala regija koja se ponosi svojim antifašističkim tekovinama, a nedaleko je poznata po svojoj multikulturalnosti i toleranciji", poručio je župan Miletić .

I pulski gradonačelnik Filip Zoričić pridružio se popodne osudi pojave fašističkog znakovlja.

U Puli su se i lani 30. prosinca na pročeljima nekih zgrada pojavili grafiti s kukastim križevima i natpisom "Hitlerjugend".