U Općoj bolnici Pula uspješno su provedena prva dva zahvata krioablacije tumora dojke, čime se otvaraju nove mogućnosti u liječenju pacijentica uz minimalnu invazivnost i manju traumu.
U Puli uspješno izveli 2 zahvata krioablacije tumora dojke
Prva dva zahvata krioablacije tumora dojke uspješno su provedena na Odjelu za radiološku dijagnostiku Opće bolnice Pula, a riječ je o suvremenoj, minimalno invazivnoj metodi kojom se tumorsko tkivo uništava primjenom izrazito niskih temperatura, izvijestili su u četvrtak iz bolnice.
Krioablacija djeluje tako da se pod kontrolom ultrazvuka u tumor precizno uvodi tanka igla, odnosno krioproba, kojom se stvara ledena kugla koja obuhvaća tumorsko tkivo.
Ekstremno niske temperature oštećuju tumorske stanice i dovode do njihova odumiranja. Postupak se izvodi kroz mali ubod kože, bez klasičnog kirurškog reza, navodi se u priopćenju.
Postupak se u pravilu izvodi ambulantno, u lokalnoj anesteziji, a traje približno sat vremena. Minimalno invazivan pristup omogućuje manju traumu tkiva, dok se daljnje praćenje i eventualna potreba za dodatnim liječenjem određuju individualno.
Zahvat nije prikladan za sve pacijentice te nije univerzalna zamjena za kirurško liječenje, već se o primjeni metode odlučuje individualno, uzimajući u obzir karakteristike i veličinu tumora, patohistološki nalaz te druge kliničke čimbenike.
Posebnu mogućnost može predstavljati za pažljivo odabrane pacijentice kod kojih klasični kirurški zahvat nosi povećan rizik zbog pridruženih bolesti ili rizika povezanih s anestezijom.
U OB Pula kažu kako uvođenje te metode pridonosi širenju terapijskih mogućnosti za pažljivo odabrane pacijentice te daljnjem unapređenju individualizirane i kvalitetne zdravstvene skrbi.
Prva dva zahvate krooblacije izveli su dvoje specijalista kliničke radiologije Matija Pajić i Vinka Kos, uz stručnu podršku Luke Novosela, specijalista kliničke radiologije i subspecijalista intervencijske radiologije iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
U provedbi zahvata sudjelovale su i medicinske sestre Odjela za radiološku dijagnostiku OB Pula Suzana Žmak, Maja Gavrić i Sonja Komazec.
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