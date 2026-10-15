U Puli uspješno izveli 2 zahvata krioablacije tumora dojke

Prva dva zahvata krioablacije tumora dojke uspješno su provedena na Odjelu za radiološku dijagnostiku Opće bolnice Pula, a riječ je o suvremenoj, minimalno invazivnoj metodi kojom se tumorsko tkivo uništava primjenom izrazito niskih temperatura, izvijestili su u četvrtak iz bolnice.

Krioablacija djeluje tako da se pod kontrolom ultrazvuka u tumor precizno uvodi tanka igla, odnosno krioproba, kojom se stvara ledena kugla koja obuhvaća tumorsko tkivo.

Ekstremno niske temperature oštećuju tumorske stanice i dovode do njihova odumiranja. Postupak se izvodi kroz mali ubod kože, bez klasičnog kirurškog reza, navodi se u priopćenju.

Postupak se u pravilu izvodi ambulantno, u lokalnoj anesteziji, a traje približno sat vremena. Minimalno invazivan pristup omogućuje manju traumu tkiva, dok se daljnje praćenje i eventualna potreba za dodatnim liječenjem određuju individualno.

Zahvat nije prikladan za sve pacijentice te nije univerzalna zamjena za kirurško liječenje, već se o primjeni metode odlučuje individualno, uzimajući u obzir karakteristike i veličinu tumora, patohistološki nalaz te druge kliničke čimbenike.

Posebnu mogućnost može predstavljati za pažljivo odabrane pacijentice kod kojih klasični kirurški zahvat nosi povećan rizik zbog pridruženih bolesti ili rizika povezanih s anestezijom.

U OB Pula kažu kako uvođenje te metode pridonosi širenju terapijskih mogućnosti za pažljivo odabrane pacijentice te daljnjem unapređenju individualizirane i kvalitetne zdravstvene skrbi.

Prva dva zahvate krooblacije izveli su dvoje specijalista kliničke radiologije Matija Pajić i Vinka Kos, uz stručnu podršku Luke Novosela, specijalista kliničke radiologije i subspecijalista intervencijske radiologije iz Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

U provedbi zahvata sudjelovale su i medicinske sestre Odjela za radiološku dijagnostiku OB Pula Suzana Žmak, Maja Gavrić i Sonja Komazec.