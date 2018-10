U razornom potresu na Haitiju 11 mrtvih i stotine ozlijeđenih

Policijski zapovjednik za sjeverozapadno područje rekao je da je najmanje sedmero ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u obalnom gradu Port-de-Paixu.

Drugih četvero poginulo je u gradu Gros-Morneu nešto južnije, uključujući dječaka koji je stradao pri rušenju zgrade.

At least 11 dead after 5.9 quake strikes northern Haiti, causing death & destruction https://t.co/YP5ZRZvW5G pic.twitter.com/bHFQvQj0J4