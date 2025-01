U Rijeci preminuo muškarac (93): 'Došao je sa suprugom glasati i odjednom se srušio'

Na biračkom mjestu u Rijeci u subotu se dogodila nesvakidašnja situacija pri kojoj je, nažalost, preminuo muškarac koji je došao glasati.

Tragična smrt dogodila se na biračkom mjesta broj 77, tj. pri ulasku u hrvatski dom Sv. Kuzam u Rijeci.

- Svi smo se jako uzrujali, naime, ovako nešto nismo nikad doživjeli. Sve se odvilo jako brzo. Glasač u dobi od 93 godine oko podne je sa suprugom došao glasati. Zajedno su se krenuli penjati stepenicama, njih nekih 15-tak, do ulaznih vrata biračkog mjesta. Najednom, tik na pragu ulaza, čovjek se odjednom samo srušio na tlo. Svi smo se odmah uzletjeli u pokušajau da pomognemo i smirimo njegovu uspaničenu suprugu, no, nažalost, čovjeku nije bilo spasa. Malo je reći kako nas je sve jako potreslo. Nastavljamo sa poslom, no nije nam nimalo ugodno. Iskrena sućut obitelji - kažu nam vidno potreseni djelatnici na navedenom biračkom mjestu ispred kojeg gori svijeća.

Nakon što je muškarcu pozlilo, pozvana je hitna pomoć koja je, nažalost, mogla samo kontatirati smrt..

Biralište je privremeno bilo zatvoreno, potvrdio je član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.

- Nažalost, dogodila se neželjena situacija da se jedan birač starije životne dobi, prilikom ulaska na biračko mjesto srušio i preminuo. Biračko mjesto je odmah privremeno zatvoreno. Čekamo gradske službe grada Rijeke da obave svoj posao nakon čega će se glasanje nastaviti - kazao je Hojski nedugo nakon nemilog događaja izražavajući žaljenje zbog nesretnog slučaja.

Sat i pol nakon smrti galasača, koji nije uspio dati svoj glas, nakon što su nadležne službe obavile svoj posao, napisale zapisnik i odvezle tijelo neretnika, navedeno biračko mjesto od 13:30 ponovo je otvoreno.

Gradske vlasti ističu da, u skladu s zakonskim odredbama, ukoliko se u 19 sati na biračkom mjestu zateknu ljudi koji nisu imali priliku glasati, glasanje će se produljiti kako bi im se omogućilo izvršiti svoje pravo.

Iz gradske uprave zahvaljuju biračima na strpljenju i razumijevanju.

Pratitelji hrvatskih izbora ne sjećaju se da se na nekim od dosadašnjih izbora dogodio sličan slučaj, odnosno da je na biralištu preminuo birač.