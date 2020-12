U Rimu osvanuo mural koji osramoćenog Orbanovog suradnika slavi kao "gay ikonu"

<p>U petak se u Rimu pojavio mural koji kao "novu mađarsku gay ikonu" slavi mađarskog desničarskog političara i bivšeg europarlamentarca Joszefa Szajera kojega je u Bruxellesu policija zatekla u homoseksualnoj grupnoj zabavi.</p><p>Szajer je prošlog tjedna dao ostavku na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu nakon što ga je belgijska policija privela zbog kršenja epidemiolških mjera jer ga je zatekla na "seksualnoj zabavi" s 25 muškaraca, kako ju je u medijima opisao muškarac koji je bio 'domaćin' orgija.</p><p>Szajer je priznao da je bio na privatnoj zabavi u Bruxellesu, no ni on ni policija nisu potvrdili karakter događaja. Policija je kod njega našla i droge zabranjene zakonom.</p><p>Taj 59-godišnji mađarski odvjetnik blizak je premijeru Viktoru Orbanu i imao je aktivnu ulogu u uključivanju tradicionalnih definicija obitelji i spola u mađarski ustav. </p><p>Talijanski ulični umjetnik pod pseudonimom Laika prikazao ga je golog utegnutog samo u remenje, s tetovažom mađarskog nacionalnog simbola u duginim bojama LGBT pokreta na lijevoj ruci. </p><p>Iza Szajera je na slici pet golih muškaraca, vidljivih od bokova na gore, i znak Orbanove stranke Fidesz.</p><p>LGBT aktivisti u Mađarskoj već dugo Fidesz optužuju za napade na njihova prava.</p><p>Mural se pojavio u blizini Koloseja, na uglu ulice koju Rimljani nazivaju "gay street" jer se u njoj nalazi nekoliko gay barova. </p><p>"Sanjam svijet gdje će Szajer biti slobodan živjeti svoju seksualnost kako želi, bez skrivanja od njegove vlastite stranke", poručio je Laika u izjavi.</p><p>"Hvala Joszefu što je zadao snažan udarac netoleranciji. Od danas si nova mađarska gay ikona. No slijedećeg puta molim te poštuj anti-covid propise!", podrugljivo je dodao umjetnik. </p>