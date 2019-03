U Rovinj dolazi marketinška zvijezda Sir Martin Sorrell

Na Danima komunikacija serviramo znanje na pladnju, dovodimo rekordan broj predavača, a kreiran je najjači program dosad. Poručio je Davor Bruketa, predsjednik Uprave HURA-e, uoči početka Dana komunikacija. Od 28. do 31. ožujka Rovinj će okupirati krema svjetskih oglašivača. Ove godine na festivalu će biti čak četvrtina više predavača nego lani.

- Svake godine dovodimo sve bolje predavače. Mali lokalni festival izrastao je u mjesto koje posjećuju neke od najvećih faca naše industrije - istaknula je direktorica festivala i programa Dana komunikacija, Dunja Ivana Ballon i najavila zvijezdu festivala - Sir Martina Sorrella.

- Čovjek je to koji je ugledni The New Yorker proglasio najvećim celebrityem u svijetu tržišnog komuniciranja. Ovo je novi veliki iskorak našeg festivala kojem već dugo tepaju “mali Cannes“, a koji ne želi biti ničiji mali” - poručili su Bruketa i Ballon.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kako su istaknuli, Sir Martin Sorrell karijeru je započeo prije više od trideset godina preuzimanjem male britanske tvrtke za proizvodnju žičanih košarica za dućane zvane Wire and Plastic Products i od nje stvorio multinacionalnog marketinškog giganta, tvrtku WPP koja je brojčano i po prihodu najveća na svijetu s više od 3000 ureda u 112 zemalja. Danas je WPP vlasnik nekih od najvećih oglašivačkih agencija na svijetu među kojima su Grey, Ogilvy, GroupM, MediaCom, Mindshare, Wavemaker, Kantar i brojne druge. Na čelu tvrtke bio je duge 33 godine i time postao najdugovječniji te najbolje plaćeni direktor, i to tvrtke koja se nalazi na cijenjenom Financial Times Stock Exchange 100 indexu. Nakon višegodišnjeg uspješnog rada u WPP-u Sorrell je odstupio s mjesta izvršnog direktora i posvetio se novom izazovu i projektu, tvrtki S4 Capital.

Na Danima komunikacija još će kao predavači nastupiti i osvajač nagrade za najboljeg oglašivača na svijetu, Matt Biespiel, digitalni evanđelist Yousef Tuqan Tuqan, etički haker Ralph Echemendia, potpredsjednik VICE Media s titulom Star of Tech City, Mark Adams, prankster, novinar i autor fake restorana u Londonu na Trip Advisoru, Oobah Butler, autoritet u svijetu novih tehnologija i AI-ja za brendove, Yifei Chai, autor bestsellera i stručnjak za bihevioralni marketing, Mark Earls, Steve Vranakis, izvršni kreativni direktor Google Creative Laba, Swati Bhattacharya, prva kreativna direktorica u Indiji i ambasadorica Cannes Lionsa, Che-Wei Wang, lider generativnog dizajna, MIT alumni i izlagač poznate MoMA-e, Jessica Chapplow (e-commerce & emerging platforms); Aaron Sherinian (Vice President, Global Communications Transformation, Philip Morris), Ali Ali, jedan od top 10 redatelja na svijetu i autor slavnog virala Never Say No to Panda te mnogi drugi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ove godine novost na festivalu je "quickie" u šumici.

- Riječ je, naravno, o novoj dvorani Quickie koja se nalazi u šumici hotela Lone i koja je jedinstvena po tome što će sudionici predavače moći izravno pitati sve što ih zanima i na ta pitanja dobiti jednako izravne odgovore - istaknuli su.