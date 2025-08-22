Obavijesti

Komentari 2
NISU SVI ZADOVOLJNI

U rujnu stižu veće mirovine! Nekima 20, a nekima i 100 eura: 'Jedna stvar me boli...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva

Umirovljenicima stižu povećane mirovine! Povišica do 6,5% ipak nije dovoljna za sve. Neki će čak upasti u porezni razred zbog većih primanja

Umirovljenicima će uskoro sjesti povećane mirovine. Naime, od rujna kreće isplata usklađenih primanja koja će porasti za oko 6,5 posto. To u praksi znači da će umirovljenici s mirovinom od 300 eura dobiti oko 20 eura više, dok će oni s najvišim mirovinama, poput saborskih, primati i više od 100 eura dodatka, piše Dnevnik.

Iako je riječ o najvećem usklađivanju u posljednje vrijeme, mnogi umirovljenici ističu kako povišica nije dovoljna za pokrivanje rastućih troškova života. 

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava poručuju da su svjesni niskih primanja velikog broja umirovljenika, ali naglašavaju da rade na daljnjim poboljšanjima sustava.

NOVI PODACI Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 539 milijuna eura
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju porasla za 539 milijuna eura

- Jedna stvar koja mene najviše boli je da oni koji imaju najnižu mirovinu, a 40 godina staža, s ovim povećanjem upadaju u porezni razred i plaćat će porez. Tako da ovo povećanje koje njima neće biti koliko bi trebalo. Razlika između povećanja po starom obračunu, kad je bilo 72:25, je nekih dva eura, za to ne možete ni kavu popiti - rekla je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika.

- Očekujemo da za usklađivanje treba osigurati nešto više od 47 milijuna eura, uz sredstva koja se osiguravaju za redovnu isplatu. To će do kraja godine biti dodatno povećanje za nešto više od 230 milijuna eura. Također, do kraja godine će ukupan trošak za mirovine biti 9 milijardi eura - poručila je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav.
 

Komentari 2
