U ruskom napadu na Ukrajinu 11 ozlijeđenih: 'Namjerno ciljaju stambenu infrastrukturu...'
Ruske snage pogodile su stambeno područje u Harkivu balističkim projektilom, ozlijedivši najmanje 11 ljudi, priopćile su ukrajinske vlasti kasno u nedjelju. Među ozlijeđenima u Harkivu, drugom najvećem gradu u Ukrajini, bila je i 13-godišnja djevojčica, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Harkiv, koji se nalazi na sjeveroistoku Ukrajine blizu granice s Rusijom, redovita je meta ruskih napada dronovima i projektilima od početka rata koji je Moskva pokrenula invazijom velikih razmjera u veljači 2022.
"Udarni val razbio je prozore na obližnjim stambenim zgradama", izvijestila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve putem Telegrama, dodavši i da su neki stanovnici morali biti evakuirani.
Odvojeno, regionalne vlasti priopćile su da je 57-godišnja žena ozlijeđena u ruskom napadu navođenim zračnim bombama na sjeveroistočnu regiju Sumi, u kojem je oštećeno i najmanje desetak stambenih kuća i zgrada obrazovne ustanove.
„Neprijatelj i dalje namjerno cilja civilnu infrastrukturu u regiji Sumi, podmuklo, noću“, rekao je na Telegramu guverner Oleh Hrihorov.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti koje je oružje Rusija koristila u napadima. Obje strane negiraju da u svojim napadima ciljaju civile, ali tisuće ljudi je poginulo, velika većina njih Ukrajinci, navodi agencija.
