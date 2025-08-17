Zelenski: Putin ima mnogo zahtjeva. Nadam se da će Trump podijeliti detalje tog sastanka...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da ne vidi naznake da je Rusija spremna za trilateralni samit između njega, predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina. "U ovoj fazi nema naznaka iz Rusije da će se trilateralni samit održati", rekao je tijekom kratke zajedničke konferencije za medije s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

Šefica Europske komisije rekla je da se nada trilateralnom samitu "što je prije moguće".

Ukrajinski predsjednik rekao je da bi trenutne linije fronta u ratu njegove zemlje protiv Rusije trebale biti osnova za mirovne pregovore.

"Trebaju nam pravi pregovori, što znači da možemo početi tamo gdje je sada linija fronta", rekao je Zelenski, dodajući da europski čelnici to podržavaju. Zelenski je ponovio svoj stav da je potrebno uspostaviti primirje kako bi se zatim pregovaralo o konačnom sporazumu.

"Važno je da je Washington s nama", rekao je ukrajinski čelnik. Na razgovorima s Trumpom u ponedjeljak će ga pratiti nekoliko europskih saveznika.

Ukrajinski predsjednik otputovao je u Bruxelles radi sudjelovanja na videokonferenciji "koalicije voljnih", koja okuplja pristaše Kijeva, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Zatim će zajedno s europskim čelnicima odletjeti u Washington kako bi se sastao s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

"Ne znam točno o čemu su Putin i predsjednik Trump razgovarali" tijekom svog samita na Aljasci, rekao je Zelenski. "A volio bih da predsjednik Trump sa mnom i europskim čelnicima podijeli mnogo detalja", dodaje.

Ono što nam je "predsjednik Trump rekao o sigurnosnim jamstvima za mene je puno važnije od Putinovih razmišljanja. Jer Putin nam neće dati nikakva sigurnosna jamstva."

Ukrajinski čelnik također je rekao da njegov ruski kolega Vladimir Putin ima "mnogo zahtjeva" za okončanje sukoba u Ukrajini, ali da mu "nisu poznati svi".

"Ako ih zaista ima toliko koliko smo načuli, onda će trebati vremena da ih sve razmotrimo", rekao je.

Govoreći uz Volodimira Zelenskog, čelnica Europske komisije pozdravila je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Ukrajini ponude sigurnosna jamstva slična NATO-ovima.

