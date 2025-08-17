Obavijesti

News

Komentari 6
UOČI PUTA U WASHINGTON

Zelenski: Putin ima mnogo zahtjeva. Nadam se da će Trump podijeliti detalje tog sastanka...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski: Putin ima mnogo zahtjeva. Nadam se da će Trump podijeliti detalje tog sastanka...
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Ukrajinski čelnik također je rekao da njegov ruski kolega Vladimir Putin ima "mnogo zahtjeva" za okončanje sukoba u Ukrajini, ali da mu "nisu poznati svi"...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da ne vidi naznake da je Rusija spremna za trilateralni samit između njega, predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog kolege Vladimira Putina. "U ovoj fazi nema naznaka iz Rusije da će se trilateralni samit održati", rekao je tijekom kratke zajedničke konferencije za medije s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zelenski odbio Putinov plan: Ne želi mu predati cijeli Donbas! 01:11
Zelenski odbio Putinov plan: Ne želi mu predati cijeli Donbas! | Video: 24sata Video

Šefica Europske komisije rekla je da se nada trilateralnom samitu "što je prije moguće".

Ukrajinski predsjednik rekao je da bi trenutne linije fronta u ratu njegove zemlje protiv Rusije trebale biti osnova za mirovne pregovore.

ŽELI PUNO, DAJE MALO Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata
Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata

"Trebaju nam pravi pregovori, što znači da možemo početi tamo gdje je sada linija fronta", rekao je Zelenski, dodajući da europski čelnici to podržavaju. Zelenski je ponovio svoj stav da je potrebno uspostaviti primirje kako bi se zatim pregovaralo o konačnom sporazumu.

"Važno je da je Washington s nama", rekao je ukrajinski čelnik. Na razgovorima s Trumpom u ponedjeljak će ga pratiti nekoliko europskih saveznika.

IZ MINUTE U MINUTU Europa šalje jaku delegaciju sa Zelenskim kod Trumpa. Trump: Značajan napredak oko Rusije
Europa šalje jaku delegaciju sa Zelenskim kod Trumpa. Trump: Značajan napredak oko Rusije

Ukrajinski predsjednik otputovao je u Bruxelles radi sudjelovanja na videokonferenciji "koalicije voljnih", koja okuplja pristaše Kijeva, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Zatim će zajedno s europskim čelnicima odletjeti u Washington kako bi se sastao s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

"Ne znam točno o čemu su Putin i predsjednik Trump razgovarali" tijekom svog samita na Aljasci, rekao je Zelenski. "A volio bih da predsjednik Trump sa mnom i europskim čelnicima podijeli mnogo detalja", dodaje.

SVI DETALJI SASTANKA Ruski mediji slave Putinov uspjeh na samitu s Trumpom: 'Dočekan je crvenim tepihom...'
Ruski mediji slave Putinov uspjeh na samitu s Trumpom: 'Dočekan je crvenim tepihom...'

Ono što nam je "predsjednik Trump rekao o sigurnosnim jamstvima za mene je puno važnije od Putinovih razmišljanja. Jer Putin nam neće dati nikakva sigurnosna jamstva."

Ukrajinski čelnik također je rekao da njegov ruski kolega Vladimir Putin ima "mnogo zahtjeva" za okončanje sukoba u Ukrajini, ali da mu "nisu poznati svi".

NAJAVIO RAZGOVOR SA ZELENSKIM Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...
Njemački kancelar Merz: SAD zasad i dalje igraju odlučujuću ulogu u ratu u Ukrajini...

"Ako ih zaista ima toliko koliko smo načuli, onda će trebati vremena da ih sve razmotrimo", rekao je.

Govoreći uz Volodimira Zelenskog, čelnica Europske komisije pozdravila je prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Ukrajini ponude sigurnosna jamstva slična NATO-ovima.

Ovdje pratite situaciju oko Ukrajine i Rusije iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Von der Leyen: Ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku i stranu vojnu pomoć
SASTANAK ČELNIKA

Von der Leyen: Ne smije biti ograničenja za ukrajinsku vojsku i stranu vojnu pomoć

Von der Leyen je pohvalila prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini inspirirane NATO-om
Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata
ŽELI PUNO, DAJE MALO

Reuters objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata

Prema predloženom ruskom sporazumu, Kijev bi se potpuno povukao iz istočnih regija Donjecka i Luhanska u zamjenu za rusko obećanje da će zamrznuti bojišnicu u južnim regijama Herson i Zaporižja
Europa šalje jaku delegaciju sa Zelenskim kod Trumpa. Trump: Značajan napredak oko Rusije
IZ MINUTE U MINUTU

Europa šalje jaku delegaciju sa Zelenskim kod Trumpa. Trump: Značajan napredak oko Rusije

Ukrajinski predsjednik Zelenski stiže u ponedjeljak u Washington na sastanak s Trumpom, nakon što su se sinoć na Aljasci sastali Trump i Putin. Nisu se dogovorili o prekidu vatre, ali obojica su rekla da žele da se rat završi i da su na dobrom putu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025