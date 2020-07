U Sabor ulaze 33 žene: 'Lijepo je to, ali kvota još nije ispunjena'

U desetom. sazivu Sabora bit će i 33 žene. Među njima su Vesna Vučemilović, Rada Borić, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Katarrina Peović, Marija Selak Raspudić, Marijana Petir...

<p>Ovoliko žena u Saboru koliko će sjediti u desetom sazivu bilo je tek u vrijeme <strong>Ivice Račana</strong>. Izborna noć donijela je 33 mandata ženama naspram ukupnih 151. Drago im je, kažu, što ih je više jer će ih se bolje i čuti.</p><p>- Lijepa je vijest da će biti više žena nego prije u Saboru iako zakonska kvota još nije ispunjena. Vidjeli smo da su neke stranke, poput vodeće, radije plaćale kazne nego na liste stavili koliko treba ženskih kandidata - kaže nam<strong> Vesna Vučemilović (52</strong>), koja u Sabor ulazi kao zastupnica Domovinskog pokreta.</p><p>Javnost ju je u kampanji zapamtila po tome što je sestra Miroslava Škore, no Vesna je 26 godina bila posvetila gospodarskom sektoru, najdulje je radila u Pivovari Osijek te našičkoj cementari, a inače predaje na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. O saborskome mandatu sigurno nije sanjala kad je s nepunih šest godina krenula u školu, no kaže nam da je spremna na nove izazove koji je čekaju na Markovu trgu.</p><p> - Meni je ovo prvi mandat i vjerojatno neće biti lako. Što se tiče pitanja jesam li se ikad prije mogla zamisliti u Saboru, mogu samo reći da se uvijek vodim onom nikad ne reci nikad. Kad krenete u političku utakmicu, naravno da je moguće i ostvarivo da osvojite mandat. Zahvaljujem svima koji su zaokružili Domovinski pokret, a onda i mene - kaže nam Vesna.</p><p>S obzirom na to da su Škoru prozivali jer je sestru stavio na listu, pitali smo je kako je ona doživjela napade upućene bratu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Škoro: 'Sabor više neće biti isti' </strong></p><p> </p><p>- Nije mi smetalo ono što se događa u kampanji, no zaista je bilo udaraca ispod pojasa. Rezultat koji smo ostvarili je odgovor na vaše pitanje. Svatko tko se upušta u političku arenu na sve mora biti spreman, a način na koji će ljudi komunicirati ide njima na čast - rekla je.</p><p>Koji joj je udarac ispod pojasa najteže pao?</p><p>- Nisu toliko mene ‘udarali’ koliko brata zadnjih godinu dana, a najružnije je što su u to uključivali njegovu suprugu, koja nije bila kandidatkinja i koja nije bila dio te političke priče. To puno govori o onima koji su to i radili.</p><p>- Ovo je prvi saziv Sabora u kojem imamo deklarirane feministkinje - ponosno ističe <strong>Rada Borić</strong> iz koalicije Možemo.</p><p>Dodaje kako su do prije mjesec i pol dana bili statistička pogreška, a sad imaju sedam mandata te kaže:</p><p>- Pokazali smo što aktivizam, kreativnost i biti s ljudima na ulici znači. Danas imamo sedam mandata i ponosno ćemo raditi sve što smo u kampanji i obećali.</p><p>Ističe da su oni bili jedina lista s takozvanim zip sustavom žena i muškaraca. </p><p>- To uopće nije teško napraviti, a i imali smo više nositeljica lista nego nositelja. Sjećamo se kako su u SDP-u govorili da žene nemaju iskustva u vođenju kampanje. Kod nekih su u kampanji muškarci u tamnim odijelima s mračnim porukama stajali u prvim redovima, a žene su se tek nazirale u trećima - rekla je. Na pitanje aludira li pritom na Domovinski pokret kaže.</p><p>- Da, na njih mislim. HDZ je imao dosadnjikavu kampanju s jednom ženom nositeljicom liste, koja je na kraju prikazana samo kao prezime. Nije se ni Most proslavio. Protekla vlada ništa nije napravila na ravnopravnosti spolova iako je bila dužna napraviti strategiju. Jasno je zašto nisu jer su im bile sporne stvari oko prava na pobačaj - rekla je i otkrila za što će se u Saboru zalagati:</p><p>- Besplatni vrtići svima u Zagrebu jer, ako može Beč, možemo i mi. Izračunali smo da se u proračun od uplate za vrtiće ulije 100 milijuna kuna od 35.000 djece, a sad za 4000 žena plaćamo 350 milijuna kuna da ostaju doma s djecom. Nakon deset godina gdje će one pronaći posao? Upravo takve stvari treba mijenjati - kaže nam Borić. Pokušat će, kaže, u Saboru progurati rodni proračun po uzoru na Finsku.</p><p>- Naime, ondje su izračunali koliko bi žena, koja je izgubila nasilno život zbog nasilnika pridonijela društvu da je dočekala mirovinu - kaže nam Borić.</p><p><strong>Marijana Puljak</strong> iz stranke Pametno u zadnjim minutama utakmice ušla je u Sabor.</p><p>- Sretni smo što ćemo <strong>Dalija Orešković</strong>, <strong>Dario Zurovec </strong>i ja imati klub zastupnika i priliku da inzistiramo na temama o kojima smo govorili u kampanji. U našem klubu muškarac je iznimka, pa će se možda on morati boriti za svoja prava - našalila se Puljak.</p><p>U Račanovo vrijeme u Sabor su ušle 33 žene. U tri saziva Sabora prije njega bilo je 16, 7 pa 9 pripadnica ljepšeg spola. Peti saziv Sabora imao je 27 žena, šesti 32, sedmi 30, osmi 23, a deveti 19.</p><p><strong>POGLEDAJTE 'KORONA PARTY' U HDZ-u:</strong></p>