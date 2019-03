U Saboru bili 37 sati: Bavili se samim sobom, a ne građanima

Najduža sjednica u povijesti Sabora od 37 sati trajala je zbog novca koji će stranke trošiti u kampanji, a ne zbog nekog problema koje more građane.

U konačnici su HDZ i partneri uspjeli progurati novi zakon o financiranju izborne promidžbe i stranaka iako je Most s 888 amandmana pokušao to spriječiti. Za izbore za europski parlament koji će se održati 26. svibnja, svaka lista će moći potrošiti četiri milijuna kuna umjesto dosadašnjih 1,5 milijuna.

- Nitko osim HDZ-a nema toliko novaca. Oni su i dosad trošili legalno 1,5 milijuna i još na crno, sada će trošiti četiri milijuna kuna i tko zna koliko na crno. To direktno pogoduje onima na vlasti. Ako Ustavni sud ne reagira na to da zakon odmah stupa na snagu, podnijet ćemo ustavnu tužbu - kaže Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta.

42.000 kuna po zastupniku

No, taj novac koji će trošiti je stranački, bilo od donacija ili ono što su stranke dobile iz proračuna. Do sljedećeg utorka, Vlada bi trebala donijeti i odluku o iznosima koji će se isplatiti iz proračuna strankama kako bi im nadoknadila dio potrošenih milijuna u kampanji. Za EU izbore 2013. godine, dobili su 250.000 kuna za svakog zastupnika koji je otišao u EU. Ali na izborima 2014. godine je to srezano na samo 43.000 kuna. Kako se i tada smjelo potrošiti tek 1,5 milijuna kuna, a sada će se trošiti četiri milijuna, pojavile su se spekulacije da će Vlada znatno povećati iznos koji ćemo iz proračuna platiti svi mi strankama. Na čak 250.000 do 500.000 kuna po zastupniku. No, Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave kaže da još nisu o tome odlučivali.

- Nismo uopće raspravljali o prijedlogu koliko će se troška pokriti. Iznos od 43.000 kuna je nizak, on će možda i porasti, ali sigurno se neće ići na iznose od 500.000 kuna ili neka značajna povećanja - kaže Rimac.

Ona ističe i da je Most bezrazložno pokušao rušiti zakon jer stranke će na promidžbu trošiti svoj novac.

Rimac: 1,5 milijuna je malo

- Na ovim izborima je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica. Nemoguće je zemlju i dijasporu pokriti sa 1,5 milijuna kuna. Inače je na parlamentarnim izborima za svaku od 10 izbornih jedinica dozvoljeno potrošiti 1,5 milijuna - kaže Rimac.

Bivši ministar uprave Arsen Bauk (SDP) slaže se s iznosom od četiri milijuna kuna, a kaže da naknada troška ne bi smjela biti više od 250.000 kuna po zastupniku