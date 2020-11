U Saboru im odbili amandmane: 'Ne želite biti kooperativni, pokazujte samovolju i bahatost'

Mostov zastupnik Nikola Grmoja prosvjedovao je u ponedjeljak što u višesatnom izjašnjavanju u Hrvatskom saboru nije prihvaćen ni jedan Mostov amandman na predloženi državni proračun za 2021., a Vladu je prozvao za 'samovolju i bahatost'.

<p>"Ne želite prihvatiti ni jedan naš amandman, pokazujete samovolju, bahatost, ne želite biti kooperativni, niti da zajednički dođemo do najboljeg proračuna", rekao je <strong>Nikola Grmoja</strong> u Saboru Vladinim predstavnicima, koji su do sada odbili 20-tak amandmana kojima su 'Mostovci' tražili više proračunskih sredstva za brdsko-planinska područja, infrastrukturu, borbu protiv korupcije.</p><p> S ovakvim ulaganjima u brdsko-planinska područja, pitanje je tko ili što će biti gore za 10 godina; ako im države ne podigne standard bojim se da će to biti brisani prostor, mrtva sredina u kojoj neće biti nikoga, ustvrdio je Mostov zastupnik<strong> Ante Kujundžić.</strong></p><p> Grmoja Vladu proziva da joj nije važna borba protiv korupcije, premijera da štiti koalicijske partnere Bandića i Keruma, tvrdi da članovi obitelji Željka Keruma dobivaju covid potpore.</p><p> Most je, inače, rekorder po broju amandmana podnijetih na proračun, od 331, 'mostovci' su uputili ukupno 150 amandmana.</p><p> Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> prihvatio je, u ponešto izmijenjenom obliku, dva oporbena amandmana, SDP-ove <strong>Vesne Nađ</strong> i Kluba IDS-a što je iznimno rijetka praksa svih Vlada kod izjašnjavanja o amandmanima</p>