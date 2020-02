U Saboru o koroni: 'Još nema zaraženih, Beroš sve poduzeo'

Treba biti na oprezu, ali panike nema, zaključak je to tematske sjednice saborskog Odbora za zdravstvo na kojem su u srijedu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić te Antoinette Kaić Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, iznijeli najnovije informacije o koronovirusu.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, predstavio je činjenice koje se do sada znaju, a to su da je bolest nova i da se pojavila početkom prosinca u kineskom gradu Wuhanu.

- Simptomi korona virusa slični su simptomima gripe - kašalj, povišena temperatura, otežano disanje. Nema terapije jer se radi o virusu. Bolest se vrlo brzo počela širiti zbog veze s tržnicom u Wuhanu na kojoj prodaju žive životinje. Svih prvih 20-ak žrtava je boravilo na toj tržnici. Virus je prešao sa životinje na ljude - objasnio je.

Do sada je oboljelo 24.530 ljudi, od toga 28 u Europi. Najviše europskih pacijenata, dodao je Capak, ima u Njemačkoj gdje je 12 zaraženih. Umrlo je 493 zaraženih, od toga samo dvoje ljudi izvan Kine.

Preventivne mjere su, istaknuo je, često pranje ruku, izbjegavanje kontakata sa živim ili uginulim životinjama, termički obrađena hrana, izbjegavanje nezaštićenog spolnog odnosa...

- Intenzitet bolesti u Europi je izrazito nizak, kao i u drugim dijelovima svijeta u odnosu na Kinu - poručio je Capak dodavši kako je od jučer do danas registrirano 4000 novih slučajeva.

Naglasio je kako u Hrvatskoj nema zaraženih te su do sada otklonili sve sumnje u one za koje se mislilo da su oboljeli od koronavirusa. No, na Odboru je istaknuto da postoji realna opasnost da će epidemija doći i u Hrvatsku.

- Istog trena kada se pokazala prijetnja da bi se bolest mogla proširiti i izvan Kine, HZJZ je u suradnji s drugim dionicima zdravstvenog sustava donijelo mjere upozoravanja putnika, kako onih koji dolaze kod nas, tako i onih koji putuju iz Hrvatske - istaknuo je dodavši da su, kako se povećavao broj zaraženih u Kini, prešli s mjera upozoravanja na aktivne mjere nadzora i to svih onih koji dolaze iz čitave Kine, ne samo iz Wuhana.

- Te osobe moraju biti kod kuće i svaki dan nekoliko puta dnevno mjeriti temperaturu i obavijestiti epidemiologa, koji svaki dan zove i provjerava temperaturu. Ako ona poraste, onda ide u postupak izolacije na infektivni odijel najbliže bolnice - rekao je Capek dodavši da onaj tko je došao sa simpotima iz Kine automatski ide u izolaciju.

Iz Ministarstva zdravstva su poručili da je ministar Beroš poduzeo sve mjere te da će uskoro sazvati za petak ili ponedjeljak izvanrednu konferenciju sa svim ministrima članica EU zbog koronavirusa.

Iako su mnoge države i aviokompanije zabranile putovanje u Kinu i otkazale letove za tu zemlju, Antoinette Kaić Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, naglasila je kako Svjetska zdravstvena organizacija ne preporuča ograničenje putovanja i robe.

- Veliki je broj oboljelih, oko 20 posto ljudi je razvilo tešku kliničku sliku, a do dva posto je smrtnih ishoda - istaknula je naglasivši da sve službe u Hrvatskoj umrežene i dobro obavljaju svoj posao.

Naglasila je niz nepoznanica oko ovog smrtonosnog virusa.

- Nitko još ne zna izvor virusa, nitko ne zna koliko će epidemija trajati, lijeka nema, radi se na razvoju cjepiva i to će izvjesno vrijeme trajati - poručila je.

U slučaju epidemije u Hrvatskoj, Capek pojašnjava kako i gdje bi se mogli smjestiti pacijenti.

- Naša infektivna klinika, u slučaju da se pokaže potreba da se karantena proširi, može isprazniti u roku nekoliko sati nekoliko svojih odjela. Vjerujem da bi u tome sudjelovala i susjedna bolnica za plućne bolesti. Mogli bi se napraviti šatori kao primjerice u Slavonskom Brodu. Razgovaralo se i o nekim drugim lokacijama, kao primjerice hoteli koje ne rade preko zime da se u središnjoj kontinentalnoj Hrvatskoj prenamijene u izolaciju, ali za sad neke detaljnije pripreme još nismo započeli - istaknuo je.

Naglasio je kako medicinskog materijala, zaštitne opreme, maski za lice, u Hrvatskoj imamo dovoljno.

- Razgovara se dalje sa proizvođačima. Imamo jednog proizvođača i vrlo brzo ćemo nabaviti još dodatne količine. Ostale su još rezerve i od ebole 2014. i 2015. - naglasio je dodavši kako nedostaje ljudi na granicama pa se razgovara o smanjenju broja graničnih prijelaza međunarodnog karaktera.

- Imamo 170 granična prijelaza, sedam međunarodnih aerodroma, to je ogroman broj i treba to pokriti sve, a samo 24 granična sanitarna inspektora. Oni će se pojačati sa preraspodjelom drugih sanitarnih inspektora, a mi razmatramo mogućnost da smanjimo broj graničnih prijelaza - poručio je dodavši da druge radne snage ima dovoljno.

- Ako dođe veći broj oboljelih, naravno da ćemo se morati prestrojiti, ali mislim da i za to imamo kapaciteta - rekao je.

Na pitanje kako razlikovati gripu od koronavirusa, državni tajnik Plazonić istaknuo je kako se dijagnoza za koronavirus postavlja isključivo na temelju testova koji besprijekorno pokazuju radi li se o koronavirusu.

- Danas postoji i komercijalni brzi test koji u roku od tri sata može postaviti dijagnozu virusa - istaknuo je.

