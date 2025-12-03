U Saboru raspravljali o paketu izmjena poreznih zakona, evo što bi sve trebao donijeti...

Novi paket izmjena poreznih zakona, o kojem je Hrvatski sabor raspravljao u srijedu, donosi dodatne porezne olakšice kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike, što su uz vladajuće podržali i oporbeni zastupnici.

- Riječ je o zakonodavnom paketu usmjerenom na jačanje fiskalnog sustava, daljnje administrativno rasterećenje poduzetnika, povećanje pravne sigurnosti i usklađivanje s međunarodnim standardima u području oporezivanja - istaknula je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić.

Radi se o izmjenama Općeg poreznog zakona i izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te izmjenama Zakona o porezu na dobit i izmjenama Zakona o minimalnom globalnom porezu na dobit, koje se donose po hitnom postupku zbog usklađivanja s odredbama Zakona o fiskalizaciji odnosno fiskalizacije 2.0 koja kreće od početka 2026. godine.

Jesu li poduzetnici pripremljeni za fiskalizaciju 2.0?, zanimalo je Borisa Lalovca (SDP).

- Sve ide jako dobro, poduzetnici se pripremaju i nema nikakvog razloga za odgodu jer sve ide predviđenim tijekom - odgovorila je Rogić Lugarić, naglasivši da se fiskalizacijom samo mijenja način izdavanja računa, a sve ostalo ostaje isto.

- Vjerujemo da će fiskalizacija predstavljati veliki digitalni iskorak i olakšanje za poslovanje poduzetnika. Ovaj put radi se o velikom administrativnom rasterećenju kroz ukidanje čak šest obrazaca - kazala je.

Nikola Mažar (HDZ) istaknuo je da su okosnica ove Vlade porezne reforme koje su dosad građane i poduzetnike rasteretile za preko 1,5 milijardu eura, a ovime se ide i dalje u tom smjeru za dodatnih 72,6 milijuna eura.

Izmjenama zakona također se proširuje mogućnost priznavanja troškova za sponzorstva, po prvi put se trošak sponzorstva priznaje dvostruko, prvi put priznaje kao rashod poduzetniku, a drugi put dodatno kao umanjenje porezne osnovice.

- To je također veliki iskorak i poticaj poduzetnicima na sponzorstvo - dodala je Rogić Lugarić.

Kod sponzorstava nema nikakvog ograničenja, ni po broju subjekata, ni po iznosu, ni po broju puta tijekom godine, odgovorila je na pitanje Marina Mandarića (HDZ).

Osim sponzorstva, poduzetnici imaju mogućnost i donacija do dva posto, ali i iznad dva posto ako se radi o nekim priznatim programima resornih ministarstava.

Mostov Ante Kujundžić pozdravlja rasterećenje poduzetnika i digitalizaciju, no njemu i Boži Petrovu (Most) sporno je proširenje ovlasti Porezne uprave u smislu pristupa računalima bez sudskog naloga.

Rogić Lugarić odbacuje tvrdnju da se proširuju ovlasti Porezne uprave. Ističe da se samo precizira pristup šiframa i lozinkama, isključivo za programska rješenja koja se tiču fiskalizacije, odnosno samo porezni nadzor prilagođava digitalnom poslovanju.

- Od 2000. godine, od kada je donesen Opći porezni zakon, porezni nadzor se provodi bez sudskog nadzora zbog specifične prirode poreznog nadzora - rekla je.

Dosad nikada nisu curili podaci o poreznom nadzoru, pa ne vidim kako će sada curiti o šiframa i lozinkama vezanim za programska rješenja za fiskalizaciju, odgovorila je državna tajnica Borisu Piližoti (SDP) na pitanje kojim zaštitnim mehanizmima namjeravaju spriječiti curenje podataka.

Ante Babić (HDZ) posebno je pohvalio jasnija pravila u Zakonu o porezu na dobit o postupanju s porezima plaćenim u inozemstvu, jasnija pravila kada se strani porez uračunava, a kada se samo umanjuje osnovica.