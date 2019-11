Jandroković dao na uvid plaću: Bernardić je običan lažljivac

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković prije početka glasovanja najavio je da će se sjednica Predsjedništva Sabora danas nakon što zastupnici odrade glasovanje. Nikola Grmoja (Most) kazao je kako zastupnici iz medija doznaju da su se ipak povukli i da se sabornica neće dati EPP-u. Podsjetio je da je Most predložio zaključak da zastupnici odluče o tome hoće li se sabornica iznajmiti.

- Iz medija saznajemo kakva će odluka biti - kazao je Mostovac.

Jandroković ga je zamolio da sjedne i poručio kako to trenutno nije tema. Ivan Pernar ponovno je inscenirao izbacivanje iz sabornice. I ovoga puta došao je u majici "HDZ lopovi" i javio se za riječ. Morao se nadglasavati s ostalim zastupnicima u Velikoj vijećnici kako bi ponovio da već tjednima pokušava dobiti odgovor kada će HDZ vratiti 24 milijuna kuna iz Fimi medije. On je nastavio govoriti iz klupa iako ga je predsjedavajući Jandroković zamolio da sjedne i sve što ima, kaže u slobodnim govorima.

- Vi tako skrećete pozornost na sebe. Ok razumijem vas, ali ja moram štiti poziciju ostalih zastupnika u odnosu na vas. Vi ste sami i radite incidente - kazao je Jandroković i zamolio Pernara da sjedne.

No on je nastavio po svom pa je dobio opomenu, oduzeta mu riječ pa je udaljen sa sjednice i to u dvostrukom trajanju.

- Moram zvati kolege iz straže. Budite fer pa napustite sabornici da vas ne moraju nositi - kazao je Jandroković i odredio stanku.

Saborski zastupnici glasaju o amandmanima na proračun na iduću godinu. Tom prilikom čelnik SDP-a Davor Bernardić i predsjedavajući Gordan Jandroković prepucavali su se oko plaće. Bernardić je zatražio stanku kako bi još jednom upozorili da proračun nije razvojan i da nema odgovor na nadolazeću recesiju. Ustvrdio je da proračun nije u korist građana.

- Rugate se građanima, sindikatima i učiteljima. Kažete da nema novaca za povećanje plaća učiteljima i istovremeno povećavate plaće sami sebi za 4000 kuna - rekao je šef SDP-a i čestitao vladajućima na jedinoj reformi, a to je reforma praznika.

Jandroković mu je uzvratio da javno pokazati plaću i zatražio od Bernardića da uradi isto kako bi javnost vidjela "tko ima veću plaću".

- Molim vas da ne iznosite neistine, jer ovo je vrlo neugodno, neprimjereno i neistinito - kazao je Jandroković.

Bernardić mu je uzvratio da mu je plaća narasla 4000 kuna u posljednjem krugu porezne reforme.

- Molim vas da ne obmanjujete javnosti - poručio je čelnik SDP-a.

Jandroković je najavio da će objaviti plaću kakva je bila i kakva je sad, a isto je tražio da to učini i da vrati novac koji je više od onoga što je imao prije.

- Nemojte obmanjivati javnost - poručio je Jandroković u nadvikivanju s Bernardićem.

Oproba je upozorila i kako jučer na raspravi nije bilo zastupnika vladajuće većine te kao danas većina od njih neće znati o čemu glasa. Nikola Grmoja (Most) poručuje:

- Učiteljima nećete platiti dane u štrajku, a vi ste stalno u štrajku osim petkom kad svi zajedno imate ručice u zraku. Jedino tada niste u štrajku - rekao zastupnik Mosta.

Predsjedavajući Jandroković uzvratio mu je da je ovo besmislena polemika. Kazao je kako je na izjašnjavanju o amandmanima na proračun bilo i jako malo zastupnika oporbe. Na izostanak vladajućih s rasprave upozorio je Gordan Maras, ali i Božo Petrov.

- Saborski zastupnik ima svoj mandat i s njime radi što hoće. je li netko ovdje to je njegova odgovornost. Jako puno zastupnika jučer nije bilo i ružno je poimenično prozivati jer naći će vas se jako puno, a mislim da je to nepotrebno i štetno - rekao je Jandroković.

Sunčana Glavak (HDZ) poručila je oporbi:

- Vrlo ste bezobrazni, nekorektni i ne fer ili ne vidite pored zdravih očiju. Neki od nas smo ovdje jučer raspravljali, a nekih nije bilo pa im se moralo napisati da bi znao o čemu se govorilo. Kolega Bernardiću lijepo je što ste nas počastili svojom nazočnošću - kazala je Glavak i pozvala zastupnike da prestanu raditi cirkus.

Branko Bačić (HDZ) oporbi je odgovorio da njihovi zastupnici jako dobro znaju o čemu glasaju jer su aktivno sudjelovali na raspravi o proračunu.

- Zastupnici HDZ-a znaju čitati i pročitati svaki amandman i obrazloženje. Ne moramo slušati oporbu da bi znali što oni predlažu - kazao je Bačić.

Predsjedavajući Jandroković pozvao je zastupnike da ne polemiziraju na ovaj način jer se time "baca ružno svijetlo na Sabor". Jandroković je odredio stanku, a nakon nje strasti su se smirile.

Predsjednik Sabora novinarima je dao na uvid plaću iz vremena dok je preuzeo navedenu dužnost kao i danas. Puna prva plaća kao predsjedniku Sabora sjela je u lipnju 2017. godine u neto iznosu od 23.258 kuna, dok je plaća za listopad ove godine njegova plaća iznosila neto 22.473 kune.

- Bernardić je običan lažljivac - poručio je Jandroković.

Ranije je u sabornici kazao kako je njegova plaća manja nego je bila prije reforme, jer mu jedno dijete više nije na plaći.