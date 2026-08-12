U Salzburgu s izložbe ukrali čak 210 pozlaćenih kipića Mozarta

Izložba njemačkog umjetnika Ottmara Hoerla, s 320 pozlaćenih kipića Mozarta na ulicama Salzburga, zatvorena je ranije nego što je planirano zbog masovne pljačke u kojoj je iz parka Mirabell ukradeno 210 figurica, objavila je u srijedu Međunarodna Mozartova zaklada.

- Najgora stvar koja se umjetniku može dogoditi je kada njegova djela nestanu - rekao je Hoerl agenciji dpa.

Kipići su izloženi sredinom srpnja na ulicama Mozartova rodnog grada, uključujući i u poznatom parku Mirabell, u povodu 270. rođendana slavnog skladatelja.

Hoerl vjeruje da skulpture visoke 50 centimetrara nisu ukrali turisti.

- Ovo je organizirana krađa - rekao je.

Unatoč velikom broju nestalih predmeta, ne radi se o milijunskoj šteti. Hoerl je rekao da je nakon izložbe namjeravao prodavati kipiće za 90 eura po komadu, što znači da je šteta oko 20.000 eura.

S obzirom na to da je proizvođač na godišnjem odmoru, kipići se ne mogu zamijeniti novima. Ipak, preostali se mogu vidjeti do kraja kolovoza u gradskom muzeju Mozarteumu i u kompozitorovoj rodnoj kući.