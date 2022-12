U Savi na dubini od četiri metra pronašli auto i ženu u njemu, utvrđuju je li riječ o nestaloj Ani

Pripadnici HGSS-a Slavonski Brod, njih desetak, uključujući i ronioce, u četvrtak su pretraživali Savu zapadno od Slavonskog Broda, mjesto gdje se sumnjalo da je automobil s jednom osobom završio u nabujaloj rijeci. U srijedu je policija zatražila pomoć svih koji nešto znaju o nestaloj Ana Mariji Sertić (48) koja je od kuće otišla 26. prosinca ove godine oko 23 sata i više se nije vratila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Posljednji signal njenog mobitela upravo je zabilježen na Savi nedaleko visećeg mosta koji ide prema Rafineriji nafte Bosanski Brod. Policija i pripadnici HGSS su pretražili obalu i uočili tragove automobilskih kotača koji su vodili prema rijeci.

Nisu sa sigurnošću mogli reći da li su to tragovi automobila kojeg je vozila nestala žena, jer je bilo više tragova automobila i oni su najvjerojatnije bili od lokalnih ribiča. No, taj trag bio je izrazit i dubok pa su posumnjali da je na tom mjestu automobil završio u rijeci. U četvrtak ujutro HGSS je sonarom i jačim magnetom pretraživao korito rijeke i nekih 50 metara dalje od mjesta gdje su bili tragovi magnet se zalijepio za metalnu površinu. No, ni to nije bila potvrda da se radi o automobilu, pa su u vodu ušla dva ronioca HGSS-a.

Na nekih tridesetak metara od obale i na dubini od oko četiri metra pronašli su automobil i ženu u njemu. Nakon što su došli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod policija je osigurala cijelo područje i zatvorila promet na tom dijelu nasipa. Vatrogasci su pomoću vitla na kamionu iz vode izvukli Škodu Fabiju u kojoj se nalazila ženska osoba.

- U suradnji sa Županijskom državnim odvjetništvo dogovorena je identifikacija pronađene osobe u automobilu, nakon koje će se znati da li je riječ o nestaloj osobi, a potom policija započinje očevidnu radnju o okolnostima koje su dovele do slijetanja automobila u rijeku – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.

Najčitaniji članci