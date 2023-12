U selima oko SL. Broda kolinje nije zabranjeno: 'Čvaraka mora biti. Toga je uvijek bilo i bit će'

Tradicionalne slavonske svinjokolje će biti dok je nas Slavonaca, to je isto kao kad bi našima na moru zabranili loviti ribu, pa kako to može bit'. Kažu nam to prijatelji Darka Karamazan u Šumeću kraj Slavonskog Broda u kojima je dopuštena svinjokolja. Okupili su se da Darku pomognu i ove godine u pravljenju kobasica, čvaraka, kulena i ostalih specijaliteta.