PREDATOR U AKCIJI U Sesvetama snimljen čagalj, što li si to nosi za večeru?

SESVETE - Nosio je nešto veliko u ustima, stao, pogledao u mom smjeru, a potom nastavio preko livade, kazao nam je čitatelj koji je na rubnom dijelu Zagreba, u Slatinskoj ulici u Sesvetama snimio čaglja. Riječ je o predatorskoj vrsti koja može stvarati probleme ako ih se previše nakoti. Ne predstavljaju opasnost za ljude, no njihovo zavijanje može biti neugodno. U šumama je dozvoljen odstrel, no u blizini naseljenih mjesta je on zabranjen.