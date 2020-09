U Šibeniku upali na nastavu i vikali da ih ne treba nositi, u Sl. Brodu bijes zbog tankih maski

Dio roditelja upao je u šibensku Osnovnu školu Tina Ujevića i prijetio zbog nošenja maski. U Slavonskom Brodu su učenici dobili maskice za koje roditelji ističu da ih djeca ne mogu navući na nos

<p>Potpuni kaos je u Šibeniku. Roditelji prijete ravnatelju škole jer djeca moraju nositi maske na nastavi. Već na početku školske godine dio roditelja djece koja idu u Osnovnu školu Tina Ujevića u Šibeniku pobunio se zbog nošenja maski.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Unatoč obrazloženjima ravnatelja <strong>Vladimira Braice</strong> kako je u nekim razredima nemoguće osigurati dovoljan razmak između djece, te kako škola postupa prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Zavoda za javno zdravstvo, neki roditelji nisu odustali.</p><h2>Policijska intervencija</h2><p>Sve je kulminiralo u utorak. Iako je zbog epidemije ulazak u školu roditeljima dozvoljen samo uz odobrenje ravnatelja, jedna je majka ušla u školu, te upala na nastavu i ispred više od 20 učenika vikala i vrijeđala nastavnicu. Nakon nje još je dvoje roditelja upalo u školu pa je ravnatelj pozvao policiju. Dan kasnije, 12 roditelja okupilo se ispred škole i opet je došla policija. Uz “upade” roditelja u školu, ravnatelj je, kaže, doživio i osobne uvrede i prijetnje nekih roditelja, a danima mu na njegove mailove, kao i na službeni mail škole dolaze stotine poruka roditelja koji inzistiraju da s ukine nošenje maski u školi.</p><p>- Pokušao sam im objasniti da radimo sve za dobrobit njihove djece, ali oni me jednostavno ne žele čuti, ne žele normalno razgovarati. Ne mogu im čak ni objasniti da nisam ja taj koji je donio odluku o nošenji maski, već samo slijedim upute ministarstva - kaže ravnatelj Braica i dodaje:</p><h2>'Ma ne žele ni da čuju'</h2><p>- Kao škola izašli smo im u susret koliko smo mogli, jer za razrede sa 20 i više učenika ne možemo osigurati propisani razmak. Zato smo jedan veći razred čak premjestili u hol, na što su djeca tražila da se vrate u svoju učionicu pa makar i morali nositi maske. Isto tako smo za djecu koja imaju zdravstvenih teškoća poput astme osigurali dobivanje potvrde od liječnika te smo svoj takvoj djeci omogućili pohađanje nastave bez maske. Ali sve to je za tu grupu roditelja nedovoljno, oni kažu da to nije njihov “cilj”, ma što to značilo...</p><h2>Jedva prekriju nos i usta</h2><p>I dok u Šibeniku dio roditelja ne želi da djeca nose maske, u Slavonskom Brodu imaju drugu vrstu problema. Djeca su dobila praktički prozirne maskice. Starijim učenicima jedva pokriju nos i usta. Na deklaraciji piše da ih je šivala Orljava iz Požege.</p><p>Za očitovanje smo zamolili i Gradsku upravu pod čijom su ingerencijom škole, te u tvrtku Orljava iz Požege koja je šivala maskice. Za sada se o maskicama očitovao Grad Slavonski Brod.</p><p>- Svaki učenik, za kojega je prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilo potrebno osigurati zaštitnu masku za lice, dobio je četiri maske. Maske su od <strong>100-postotnog pamuka</strong> s prilagođenim gumicama i perive su na 60 °C, te su raznih motiva za dječake i djevojčice. Maske za lice ušivene su tako da na području nosa i usta postoji trostruki sloj pamuka. Budući da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao preporuke pred sam početak školske godine, u kratkom je vremenu nabavljeno 10827 opisanih maski za lice - rekli su u Gradu Slavonskom Brodu. </p><p>Kako saznajemo, roditelji djeci spremaju jednokratne ili platnene koje su, naravno, sami nabavili i platili.</p>