U sigurnim rukama: Policija se pobrinula za psa s Pašmana i smjestila ga u njegov novi dom

Nakon što se na društvenim mrežama proširila snimka o incidentu na jedrilici na Pašmanu, posjetili smo psa sa snimke u njegovom novom domu.

24sata Priča o psu kojeg je policija na Pašmanu bacila u more | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zadarska se policija, naime, pobrinula da psa smjesti u prave ruke te o njemu trenutno vodi brigu osoba od povjerenja vlasnika.

Pas je dobro, veseo je i razigran, a osigurani su mu dom i hrana te se čak sprijateljio i s policajcima koji su ga predali novom skrbniku.