Pas je dobro, veseo je i razigran, a osigurani su mu dom i hrana te se čak sprijateljio i s policajcima koji su ga predali novom skrbniku
SRETAN ZAVRŠETAK
U sigurnim rukama: Policija se pobrinula za psa s Pašmana i smjestila ga u njegov novi dom
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Nakon što se na društvenim mrežama proširila snimka o incidentu na jedrilici na Pašmanu, posjetili smo psa sa snimke u njegovom novom domu.
Zadarska se policija, naime, pobrinula da psa smjesti u prave ruke te o njemu trenutno vodi brigu osoba od povjerenja vlasnika.
Pas je dobro, veseo je i razigran, a osigurani su mu dom i hrana te se čak sprijateljio i s policajcima koji su ga predali novom skrbniku.
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