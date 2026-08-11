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U sigurnim rukama: Policija se pobrinula za psa s Pašmana i smjestila ga u njegov novi dom

Piše 24sata,
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U sigurnim rukama: Policija se pobrinula za psa s Pašmana i smjestila ga u njegov novi dom
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Pas je dobro, veseo je i razigran, a osigurani su mu dom i hrana te se čak sprijateljio i s policajcima koji su ga predali novom skrbniku

Nakon što se na društvenim mrežama proširila snimka o incidentu na jedrilici na Pašmanu, posjetili smo psa sa snimke u njegovom novom domu.

24sata Priča o psu kojeg je policija na Pašmanu bacila u more
24sata Priča o psu kojeg je policija na Pašmanu bacila u more | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zadarska se policija, naime, pobrinula da psa smjesti u prave ruke te o njemu trenutno vodi brigu osoba od povjerenja vlasnika.

Pas je dobro, veseo je i razigran, a osigurani su mu dom i hrana te se čak sprijateljio i s policajcima koji su ga predali novom skrbniku.

24sata Priča o psu kojeg je policija na Pašmanu bacila u more
24sata Priča o psu kojeg je policija na Pašmanu bacila u more | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

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Komentari 9
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