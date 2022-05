U Sinju su predstavili spomenik Gojka Šuška: 'Zaslužio je da bista bude postavljena na trgu'

U Sinju je u utorak u povodu 24. godišnjice smrti ratnog ministra obrane na trgu koji nosi njegovo ime svečano otkriveno spomen-poprsje Gojka Šuška, rad akademskog kipara Mladena Mikulina, dar umirovljenoga generala Ljube Ćesića Rojsa, koji nije bio na svečanosti.

Spomenik je otkrila kći pokojnog Gojka Šuška Katarina Šušak Filipović, koja je tom prigodom rekla da je njezin otac imao jedan ideal - slobodnu Hrvatsku. "Doživio ju je za života. Bez hrvatskih branitelja, to ne bi bilo moguće, bez prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i tadašnjeg političkog vodstva, i to uistinu znam, živjela sam i svjedočila. To se ne smije nikada zaboraviti", rekla je. Spomenik je postavljen na poticaj sinjske HVIDR-e i Koordinacije braniteljskih udruga Sinja i Cetinske krajine.

"Nakon 24 godine naš ratni ministar je zaslužio da prva njegova bista u Hrvatskoj bude postavljena na njegovom trgu u Sinju i među svojim braniteljima", rekao je novinarima predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Sinja i Cetinskoga kraja Dražen Pavlović.

Na više puta postavljeno novinarsko pitanje o generalu Rojsu, njegovu nedolasku i je li on pozvan, Pavlović je odgovorio kako nije bitno je li on pozvan ili nije "jer se on i potpisnici pisma nisu javili pa nisu imali koga ni zvati".

Rojs je jedan od potpisnika pisma potpore za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Gradska vlast Sinja 2007. godine nije poduprla inicijativu za postavljanje spomenika, a gradonačelnik Miro Bulj danas je istaknuo da je na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća, na inicijativu udruge branitelja, odluka jednoglasno prihvaćena, a on je bio predlagatelj. Kako je rekao, Šušak je počasni građanin Sinja, ratni ministar i jedan od najzaslužnijih za stvaranje samostalne Hrvatske.

Šušak je počasnim građaninom Sinja proglašen 15. kolovoza 1995., a godinu dana prije na Alci je, kao izaslanik Franje Tuđmana, rekao da "garantira i Bogom se zaklinje da iduću Alku tuđinski topovi neće biti upereni na nas".

Vijence i cvijeće položili su podno spomenika u ime premijera Andreja Plenkovića splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, u ime predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića zastupnik Josip Đakić, u ime ministra obrane Maria Banožića umirovljeni pukovnik Ivica Ušljebrka te u ime ministra Tome Medveda Dinko Tandara. Vijence su također, položili i pripadnici braniteljskih udruga i gradonačelnici Sinja i Trilja Miro Bulj i Ivan Bugarin.

