Miro Bulj je za N1 televiziju objasnio što se dogodilo s njegovim privođenjem u Sinju. Objavljeno je naime da ga je policija privela jer je pojačavao glazbu u jednom kafiću u Sinju nakon Alke, koji je radio nakon dozvoljenog radnog vremena.

- Nije bilo pojačavanja glazbe. Bio je prvi put jedan projekt da bude ista glazba na sinjskoj pijaci, da se ujednači taj prostor sinjske pijace da bude jedinstvena glazba na tom području i pokazalo se ispravnim jer je bio velik broj zainteresiranih. U jednom trenu je to prekinuto, rekao sam još par pjesama da bude, preuzimam kompletnu odgovornost zbog toga ako je to uopće incident. Privelo je jednu osobu koja je puštala pjesmu, DJ-a, otišao sam i ja u policiju da kažem da nikoga ne privode. Upozoravao sam cijelo vijeme da se ukine ovo vremensko razdbolje zbog sigurnosti i zdravlja građana jer u večernjim satima mladi odlaze u Livno, Posušje, u disco. Brojni mladi se okupljaju oko srednje škole - kaže Bulj.

Kaže da se ne boji da će biti odgovoran za ugrožavanje zdravlja i podsjetio da je bilo i drugih većih okupljanja po ostalim gradovima i da radi tih okupljanja nitko nije radio probleme.

- Ne bojim se, bilo je i koncerata i programa bez povećanih brojki. Jedinu opasnost radi Beroš koji našoj djeci nije omogućio da budu na ovom području, nego putuju, ne daj bože da se nešto dogodi u prometu. Nadam se da neće biti povišenih brojki. Jučer su Plenković i mnogi bili u zatvorenom bez maski, ičega, preuzimam i tu odgovornost, ali najveće mi je zadovoljstvo da ljudi govore da nikad nije bila bolja atmosfera. Upozoravam Stožer zbog zdravlja hodočasnika i mladih da produže radno vrijeme iza 24 sata. Tako ćemo spriječiti da se korona širi - rekao je Bulj i dodao da za Gospu očekuje da Stožer produži radno vrijeme lokala u Sinju.

Priznao je da se sam nije cijepio, no da se za sva događanja pridržavao mjera i testirao:

- Vjerujem da postoji virus. Nadam se da ćemo naći najbolji model kako živjeti s virusom. Što se tiče organizacija, Sinj je u sportskoj dvorani organizirao cijepljenje za sve. Ja se nisam cijepio. Mislim da je to sloboda izbora, svatko tko se hoće cijepiti, može. Antigenski sam se testirao za sva događanja, sve sam napravio što je trebalo, ali same mjere su neprihvatljive. Tisuće ljudi čeka da uđe na stadion jedan na drugome, a napola prazne tribine. Govorim o nerazumnim mjerama i kontradiktornosti Stožera – zašto ljudi dolaze na hitnu, a onda ih dočekaju zatvorena vrata i nemamo dovoljno timova, zašto kanalizacija teče kod vrtića… Ima puno većeg posla od ovoga što su mi nametnuli za glavnu temu i hoće me optužiti kao glavnog Pedra, i dalje stojim pred onime što smo govorilii da nam se produži radno vrijeme - kaže Bulj.

Ističe da ih se optužuju jer ljudi rade dok istovremeno u Hrvatsku ulazi milijun i pol turista. Požalio se i da od Stožera nisu dobili primjeren odgovor:

- Zbog mjera roditelji se boje da se djeca neće vratiti iz Livna ili Posušja, je li to briga za zdravlje? Od Stožera smo dobili odgovor da je ministar odgovorio medijima. Otkad sam postao gradonačelnik, bila je nula, nitko nije bio zaražen. Nadam se da nam neće ukrasti Veliku Gospu - dodao je Bulj.

Što se tiče Gospe, Bulj kaže da ne traže posebne mjere, samo produljenje radnog vremena:

- Tražimo da se radno vrijeme od pola noći produži zbog hodočasnika koji cijelu noć dolaze. Tako ćemo dozvoliti i mladima da mogu biti na području Sinja, da se troši novac tu, a ne da odlaze s gostima u Posušje i Livno, samo smo to tražili, pozivam i ostale kolege, čelnike lokalnih samouprava… Ima li znanstveno istraživanje da se korona budi u pola noći? Ozbiljna je situacija, ali moramo naučiti suživot s ovom opakom bolesti, ali da se svi isto ponašamo. U Sinju vjerojatno nije više toliko opasan covid-19, nego je veći virus Miro Bulj - zaključio je.